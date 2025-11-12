В Австралии из-за бурного роста солнечной генерации и домовых панелей днём образуются излишки энергии. Вместо ограничения выработки компании ввели ежедневные “бесплатные часы” — минимум 3 часа электроэнергии без оплаты для жителей трёх штатов (в сумме около 14 млн человек)

В то время как многие страны мира борются с высокими ценами на энергоносители и дефицитом мощностей, Австралия демонстрирует уникальный пример успешного перехода на возобновляемые источники. Результатом многолетней целенаправленной политики стала уникальная практика: предоставление бесплатной электроэнергии миллионам граждан.

Жители трех густонаселенных штатов — Новый Южный Уэльс, Солнечное Побережье и Южная Австралия (New South Wales, Sunshine Coast, South Australia), что в совокупности составляет около 14 миллионов человек, — теперь ежедневно получают как минимум три часа бесплатной электроэнергии. Этот «солнечный подарок» стал возможным благодаря комбинации двух факторов: активному строительству промышленных солнечных электростанций и настоящему буму на установку частных фотоэлектрических панелей на крышах домов. Образовавшиеся значительные энергетические излишки в пиковые дневные часы заставили энергокомпании и регуляторов искать нестандартные решения. Вместо того чтобы ограничивать генерацию, они превратили проблему в возможность, предложив населению потреблять энергию, которая буквально дешевеет до нуля.

Власти и энергетические компании активно агитируют граждан адаптировать свой распорядок дня под новые условия. Потребителям рекомендуется переносить использование энергоемких приборов — таких как посудомоечные и стиральные машины, системы кондиционирования и, что особенно важно, зарядные устройства для электромобилей — на дневные часы.

Такой подход решает сразу две задачи : население эффективно поглощает избыточную солнечную генерацию, предотвращая перегрузку сетей. И снижает пиковую нагрузку в вечерние часы, когда солнце садится, и энергия традиционно дорожает, так как ее приходится вырабатывать из других, часто более дорогих источников. Это классический пример управления спросом, где потребитель становится активным участником оптимизации работы всей энергосистемы.

Согласно официальным прогнозам, к 2030 году Австралия сможет обеспечивать до 82% своих энергетических потребностей за счет возобновляемых источников, одновременно сократив выбросы на 43% по сравнению с уровнем 2005 года. Система бесплатных часов энергии — это не разовая акция, а стратегический шаг на пути к этой амбициозной цели.