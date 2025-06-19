На БАМе открыли двухпутную вставку на участке Талума – Дюгабуль, увеличив пропускную способность линии на 50% до 44 пар поездов в день. Работы проводились в суровых условиях, использовалась охлаждающая каменная насыпь, обновлены системы сигнализации и связи

На БАМе открыли движение по двухпутной вставке на перегоне Талума – Дюгабуль линии Тында – Хани, добавив 15 км к железнодорожной сети. Эта линия является одной из самых грузонапряженных на магистрали, и после завершения модернизации теперь здесь смогут проходить до 44 пар поездов в день, что почти на 50% превышает прежнюю пропускную способность.

Работы на этом участке проводились в условиях сурового климата, но команда специалистов из «Бамстроймеханизации», входящей в Нацпроектстрой, продолжала трудиться даже в сильные морозы. Примечательно, что предвидением проектировщиков было обеспечено наличие необходимой инфраструктуры — земляное полотно и опоры под мосты изначально проектировались под два пути. Поэтому требования к насыпи были минимальными, их нужно было лишь довести до проектных отметок. На перегоне Талума – Дюгабуль был ликвидирован разъезд Челябинский, который преобразовали в новую, пятинадцатикилометровую двухпутную вставку. Для сохранения вечной мерзлоты в основании насыпи было использовано около 110 тыс. куб. м охлаждающей каменной насыпки. Также для предотвращения камнепадов на участке была установлена металлическая сетка площадью 64 тыс. кв. м, а под высоковольтными линиями крепятся 81 металлическая опора. Кроме того, обновили систему сигнализации, связи и энергоснабжения, проложив 153 км кабелей. Для удобства путейцев были организованы пункты обогрева.

Стоит отметить, что именно на этом перегоне железная дорога пересекает реку Нюкжу. Переход через неё был построен «Мостоотрядом-43» в ноябре прошлого года и стал самым длинным мостом на БАМе, построенным после распада Советского Союза. Длина моста составляет 392 м, и он может пропускать тяжеловесные составы, весом до 7,1 тыс. тонн, а также выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Высота опор моста достигает 15 м, что было предусмотрено с учетом колебаний уровня воды в реке.

Этот проект является частью масштабной программы, реализуемой в рамках Второго этапа развития Восточного полигона, в рамках которой предусмотрено строительство 290 км вторых путей на линии Хани – Тында.