На Уралвагонзаводе (УВЗ) в Нижнем Тагиле в 2024 году было принято на работу более 5000 человек, что связано с ростом производства новых танков и модернизацией старых моделей. Несмотря на увеличение численности персонала, нехватка кадров остаётся актуальной и в 2025 году.

Уралвагонзавод, один из крупнейших машиностроительных предприятий России, имеет богатую и многообразную историю, которая начинается с его основания в 1936 году в городе Нижний Тагил, Свердловская область. В свои первые годы завод специализировался на производстве вагонов для железных дорог, однако со временем его продукция значительно расширилась.

В периоды Великой Отечественной войны Уралвагонзавод сыграл решающую роль в обеспечении фронта боевой техникой. Здесь были налажены большие объемы производства танков, среди которых была знаменитая модель Т-34, ставшая одной из самых массовых в истории танкостроения. Эта работа требовала значительного количества рабочей силы, и завод привлекал как местных жителей, так и трудящихся из других регионов страны. В эти трудные времена численность рабочего персонала завода многократно увеличилась, достигая примерно 40 000 сотрудников. После победы, когда завод восстановил свое производство, он снова приступил к разработке и производству различных моделей вагонов, включая пригородные и товарные. В 1960-х и 1970-х годах Уралвагонзавод стал одним из ведущих производителей железнодорожной техники в мире, а его продукция активно экспортировалась в другие страны. В это время численность рабочего персонала оставалась высокой и колебалась в районе 25 000-30 000 человек.

В 1990-е годы, с переходом российской экономики к рыночным отношениям, Уралвагонзавод столкнулся с серьезными проблемами. Спад производства, сокращение заказов и необходимость структурной перестройки негативно сказались на численности работников. К началу 2000-х годов численность персонала снизилась до 15 000-20 000 человек. Тем не менее, несмотря на трудности, завод продолжал развиваться, продолжая модернизировать свои производственные линии и внедрять современные технологии.

С начала 2010-х годов Уралвагонзавод вернулся к росту, активно вводя новые высокотехнологичные решения и сосредоточиваясь на производстве специальной техники. Основное внимание уделялось не только вагоностроению, но и разработке и производству боевых машин, таких как танки и бронетранспортёры. Этот этап ознаменовался привлечение новых инвестиций и расширением производственных мощностей, что также сказалось на численности рабочей силы.

До недавнего времени численность рабочего персонала Уралвагонзавода составляло около 20 000 сотрудников. А в течение 2024 года было нанято более 5000 новых сотрудников. Увеличение объемов производства новейших танков и значительная модернизация предыдущих моделей создают острую необходимость в рабочих кадрах. Примечательно, что почти 80% вновь принятых работников составляют молодые специалисты, в то время как оставшаяся часть представлена инженерным составом. Согласно информации от местных медиа, Уралвагонзавод активно ищет новых работников. Несмотря на такие большие темпы роста численности персонала, проблема нехватки кадров остается актуальной и в 2025 году. Наиболее востребованными профессиями являются операторы станков с числовым программным управлением, токари, слесари механосборочных работ, сварщики и другие рабочие специальности. Прямых данных о количестве необходимых работников не предоставляется, но очевидно, что речь идет о тысячах людей.

В настоящее время Уралвагонзавод серийно выпускает новые танки Т-90М и в ограниченном количестве танки Т-14, а также проводит глубокую модернизацию ранее выпущенных моделей Т-72, преобразуя их в вариант Т-72Б3М.