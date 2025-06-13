Региональная служба ГСН РО: Завершилось строительство объекта капитального строительства «Строительство металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры мощностью 400,0 тыс. тонн в год.

На юге России, спустя двенадцать лет после начала реализации проекта, успешно завершилось строительство масштабного металлургического завода. Об этом сообщила Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области. На новом заводе планируется ежегодное производство примерно 400 тысяч тонн горячекатаной арматуры.

Строительный и металлургический рынки остаются важнейшими сегментами экономики страны, и в целом в России достаточно производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса. Но в некоторых регионах наблюдается нехватка таких предприятий, что приводит к необходимости доставки продукции на большие расстояния и тем самым повышает конечные затраты на строительство.

Новый завод, расположенный в Каменск-Шахтинске, будет направлен на решение потребностей Южного федерального округа. В начале прошлого десятилетия Южный федеральный округ стал одним из лидеров по увеличению потребления металлопроката строительного назначения. В результате было объявлено о нескольких проектах по возведению новых заводов, включая производство горячекатаной арматуры. К середине 2010-х годов планировалось запустить два крупных предприятия.

Хотя в 2016 году Камский металлургический комбинат мощностью 500 тысяч тонн успешно заработал, проект компании «Дон-Металл», который полностью принадлежит АО «Инфинити Капитал» и был запущен в Каменск-Шахтинске в 2013 году, столкнулся с серьезными трудностями с самого начала. Первоначально ожидалось, что объект будет сдан в 2015 году, а на следующий год планировалось выйти на полную мощность. Более того, тогда громко заявлялось, что продукция завода будет экспортироваться.

Общая сумма инвестиций в проект должна была составить примерно 1,5 миллиарда рублей. Однако в 2014-2015 годах, на фоне валютного кризиса и роста цен на строительные материалы и оборудование, затраты на возведение завода удвоились. В связи с нехваткой денег сроки реализации проекта неоднократно пересматривались, а в 2020 году строительство было остановлено из-за пандемии коронавируса. Таким образом, проект «Дон-Металла» превратился в долгострой.

Несмотря на приостановку работ, в дальнейшем мероприятия на площадке были возобновлены. Тем не менее в 2023 году, когда будущее проекта оставалось под вопросом, было вновь объявлено о его остановке из-за нехватки средств. Ситуация казалась безвыходной, особенно учитывая, что стоимость проекта возросла до 3,6 миллиарда рублей.

Однако местные власти решили оказать поддержку «Дон-Металлу». Им удалось быстро найти финансирование, и спустя почти двенадцать лет строительство наконец завершилось. В июне 2025 года завод был принят в эксплуатацию. Важно отметить, что со временем его производственные мощности могут быть увеличены. В рамках проекта, кроме основных объектов (производственных и прокатных цехов), была создана и необходимая инфраструктура, включая подъездную железную дорогу и электроподстанцию.

Как подчеркивают эксперты, рынок арматуры продолжает оставаться нестабильным, однако в нем наблюдается потенциал для роста. На фоне общей стагнации в 2025 году в стране был зафиксирован незначительный рост цен на эту продукцию. По данным MMI, в прошлом году в России было произведено 10,7 миллиона тонн арматуры, что на 200 тысяч тонн меньше по сравнению с 2023 годом.