В 2025 году начнется строительство нового аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде, включающего шесть взлетно-посадочных полос и терминалов, с экологической ориентацией и планируемой сдачей объекта в 2030 году.

Этот аэропорт, по своим масштабам сопоставимый с целым городом, станет одним из самых значительных авиационных узлов на планете. Каждый год он будет обслуживать более 120 миллионов пассажиров, а к середине столетия этот показатель, согласно прогнозам, увеличится в полтора раза. Для строительства объекта выделено 57 квадратных километров, что равно площади таких российских городов, как Ковров, Ессентуки и Нижнекамск. Несколько лет назад масштабные строительные проекты чаще всего связывали с Китаем, однако сегодня мир удивляет масштабными мегапроектами в Саудовской Аравии. В начале 2025 года в этой стране возобновится строительство самого высокого небоскреба в мире — Jeddah Tower высотой в один километр, а ранее стартовал проект The Line — линейного города протяженностью 170 километров, который многими был воспринят с недоверием.

В текущем году также началось строительство нового аэропорта, который будет носить имя короля Салмана. Проект для Эр-Рияда был предложен в конце 2022 года, и за сравнительно короткий срок были проведены необходимые изыскания и подготовлена вся документация. В разработке инициативы участвует известная британская фирма Foster+Partners. Планируется построить шесть параллельных взлетно-посадочных полос (хотя, по словам разработчиков, в процессе реализации проекта эти планы могут быть пересмотрены в сторону увеличения) и шесть пассажирских терминалов, а также ряд сопутствующих сооружений. Экологическим аспектам проекта уделено особое внимание — новый аэропорт будет функционировать на основе возобновляемых источников энергии. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2030 году.

Подчеркивается, что реализация данного проекта укрепит позиции Эр-Рияда как мирового логистического хаба и станет стимулом для роста торговли и туризма. К 2050 году, по прогнозам, в аэропорту планируется обрабатывать до 3,5 миллионов тонн грузов. Этот проект является частью масштабной стратегии, направленной на увеличение туристического потока, и любопытно, что он разрабатывается в стране, некогда считавшейся одной из самых закрытых в мире.

В 2024 году был достигнут новый рекорд — Саудовскую Аравию посетило более 60 миллионов человек, а общие расходы въездных туристов превысили 153 миллиарда SR (примерно 3,5 триллиона рублей). Для сравнения, в 2010 году в страну прибыло 2,8 миллиона туристов, а в 2000 — всего 1,3 миллиона. В Эр-Рияде поставлена цель снизить зависимость экономики страны от нефти, и на эти цели планируется потратить примерно $1 триллион.