Планируется частичное восстановление завода благодаря инвестициям компании ООО «КМБ» и поддержке властей. В рамках проекта начнут перерабатывать около 500 тонн фруктов в год, реконструируют сад и расширят производство.

Когда-то Чиркатинский консервный завод в республике Дагестан являлся одним из крупнейших предприятий в регионе, основываясь на мощностях, заложенных ещё в советские времена. Он снабжал продукцией не только различные уголки страны, но и экспортировал свою продукцию за её пределы.

Однако с распадом Советского Союза судьба завода пошла по привычному сценарию упадка. К середине 2000-х годов предприятие практически остановило свою работу. Неутешительная ситуация, впрочем, скоро может измениться: к 2026 году ожидается частичное восстановление завода. С момента своего расцвета завод достигал впечатляющего производства — до 5 миллионов банок в год. Сегодня же об этом великолепии напоминают лишь заброшенные помещения, опустошенные цеха и ржавеющее оборудование, погружённое в толщу пыли, которая с каждым годом лишь накапливается.

На протяжении прошлого десятилетия предпринимались попытки вернуть завод к жизни, исходя из потребности в импортозамещении, но эти планы не были осуществлены. Теперь же инвесторы и местные власти настроены весьма решительно. Глава региона Сергей Меликов в своем недавнем послании к Народному Собранию акцентировал внимание на важности восстановления промышленных мощностей Дагестана и анонсировал возрождение Чиркатинского консервного завода.

Финансирование нового этапа развития завода обеспечено компанией ООО «КМБ», которая уже приобрела часть необходимого оборудования. В рамках первичного этапа планируется переработка около 500 тонн фруктов в год. Для сравнения, в советское время этот показатель достигал 14,5 тысяч тонн. Но в будущем масштабы производства намерены значительно увеличить. В проект также входит реконструкция абрикосового сада площадью 10 гектаров. А в 2023 году свой путь возрождения начал Кикунинский консервный завод. В настоящее время в Дагестане функционирует девять таких предприятий, которые в 2024 году переработали 3,2 тысяч тонн фруктов и овощей, что на 55% больше, чем в предыдущем году.

Намерения вернуть к жизни и другие предприятия также подтверждаются, с планами построить новые. В частности, планируется реанимация судоремонтного завода и запуск производства кирпичей с потенциалом до 48 миллионов штук в год. Эти стремления подчеркивают важность промышленного развития региона и его готовность к новым переменам.