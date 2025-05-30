Автокомпания расширяет локальную сборку в Казахстане на заводе AMMKZ в Алма-Ате, планируя производить внедорожники и некоторые модели для экспорта. В будущем возможен экспорт казахстанских внедорожников в Россию.

Очевидно, что уровень рентабельности нового российского завода Haval-Great Wall не достигает тех высоких ожиданий, которые были заложены 4-5 лет назад. Хотя сборка кроссоверов действительно сыграла важную роль в сохранении продаж компании в России, этого недостаточно для успешного ведения автопроизводственного бизнеса. Чтобы поднять эффективность, необходимо уменьшить долю налогов и сборов, а также затраты на трудовые ресурсы, которые влияют на общую стоимость автомобиля. Поэтому компания Great Wall решила расширить локальную сборку на заводе AMMKZ в Алма-Ате, Казахстан.

Интернет-портал Kolesa.kz уже обнаружил в реестрах одобрения типа транспортного средства сертификаты на новые модели внедорожников Haval H5 и H9. К ним присоединится хорошо известный на российском рынке Tank 300. Интересно, что среди автомобилей, которые будут собираться в Казахстане, также упоминается Chery Tiggo 4. Это явное свидетельство того, что конкурирующие компании не стоят на месте и тоже ищут возможность создать резервы для производства кроссоверов в Казахстане.

Судя по заявлениям руководителя "Астана Моторс" Нурлана Смагулова, процесс сборки будет гораздо более сложным, чем простое прикручивание колес. Казахстанские власти настроены серьезно и уже на начальном этапе установили строгие требования для китайских производителей.

На производстве хотят реализовать процесс сварки кузовов, покраску и частичное использование комплектующих, изготовленных в Казахстане. Это потребует значительных капитальных вложений, фактически подразумевающих строительство новых производственных площадок «с нуля». Пока что остается неясным, как будут решены вопросы с двигателями, но известно, что для Haval-Great Wall планируется использование двухлитровых турбомоторов, которые будут импортироваться из Китая.

Что касается модельного ряда для Казахстана, он в основном ограничен рамными внедорожниками, тогда как сборка кроссоверов Haval пока будет продолжаться на новом заводе в России. Это связано с тем, что на российском рынке спрос на кроссоверы значительно выше, в то время как в Казахстане преобладают внедорожники.

Однако есть вероятность, что основная доля собранных в Алматы внедорожников будет экспортироваться в Россию, и определенное количество кроссоверов, произведенных в России, попадет в дилерскую сеть Казахстана.

Кроме того, Нурлан Смагулов сообщил, что подобная кооперация планируется не только с казахстанскими предприятиями — как минимум две страны СНГ также выразили желание организовать аналогичное производство на своей территории.

Примечательно, что список китайских автомобилей, которые популярны в России и теперь будут производиться в Казахстане на AMMKZ, оказался довольно внушительным. К уже названным моделям Chery Tiggo 4, Tank 300, Haval H5 и Haval H9 добавятся Haval Jolion, Chery Tiggo 2 Pro и Changan CS55 Plus. Такие модели входят в число самых востребованных на российском рынке.

Для российских автопроизводителей такие новости, несомненно, не самые приятные. Год назад в автосообществе ходили слухи о вероятной сборке некоторых моделей из приведенного списка. За исключением Tank 300, у которого шансы на сборку в России были минимальны, контракты на производство теперь переместились в Казахстан, что приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налогов. Но будущее проекта автосборки в Казахстане не так безоблачно, особенно с учетом текущей фискальной политики. Уже сейчас очевидно, что внедорожники, собранные на AMMKZ, будут облагаться утилизационным сбором при ввозе в Россию. Это существенно увеличит себестоимость автомобилей и ставит под сомнение целесообразность такой локализации.

Тем не менее власти Казахстана утверждают, что работают над освобождением этого класса автомобилей от уплаты утилизационного сбора при ввозе в Россию. Но насколько успешными окажутся эти переговоры и к каким итогам они приведут, сложно сказать. Для России было бы экономически невыгодно освобождать от этого сбора китайские внедорожники, изготовленные в Казахстане, особенно учитывая, что процесс освобождения отечественных производителей от уплаты довольно сложен и затянут.

Плюс ко всему, любые льготы приводят к уменьшению поступлений в бюджет страны. В то же время россияне могут приезжать в Казахстан и покупать новые внедорожники для личного пользования. В этом случае, если за определенный период была ввезена лишь одна машина, утилизационный сбор значительно снижается. Однако такая схема ограничивает возможности владельцев автомобилей. В результате, для ввоза внедорожников и коммерческой торговли ими в России она оказывается неприменимой.