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gotreksson
В России открылся новый станкостроительный завод
В Вологде начал работу новый завод по сборке металлообрабатывающих станков. Цех ввели в эксплуатацию в сотрудничестве с корпорацией из Шанхая (КНР). Собирать оборудование планируется из деталей, изготавливаемых как российскими, так и китайскими производителями. На первом этапе завод будет выпускать 70 токарных и 30 фрезерных станков в год. Открытие второго цеха намечено на декабрь 2025 года.

Когда-то в Советском Союзе действовало множество станкостроительных заводов, способствующих развитию промышленности. С распадом Союза многие из этих предприятий начали исчезать: одни закрылись в конце 90-х, другие продержались дольше, но их судьба была в целом печальна. Однако сейчас в России наблюдается новый виток в области станкостроения — возникают современные производства, которые постепенно воскрешают славу отечественной отрасли, хотя темпы обновления оставляют желать лучшего.

Примером этой тенденции является Вологодская область, где когда-то функционировал Вологодский станкостроительный завод (ВСЗ). Завод был основан в 1934 году как небольшая мастерская по ремонту тракторов, однако уже в начале 1940-х годов расширил свои горизонты, начав выпуск газогенераторных установок, которые снабжали практически каждый совхоз региона. Во второй половине того же десятилетия предприятие запустило производство лесопильных рам. В его цехах начали производить разнообразные изделия, такие как цистерны, буровые станки, гвозди, тракторные сцепки и трелевочные лебедки. С 1960 года, когда завод получил новое имя «Станкостроительный завод», началась эра выпуска оборудования для деревообработки. Здесь производили обрезные станки, раскройные станки, линии для переработки бревен и комплексы для производства ДСП, а продукция отправлялась как по территории СССР, так и за границу. Завод освоил более двухсот моделей оборудования для лесопиления и глубокой переработки древесины.

Тем не менее в 1990-х годах производство резко сократилось, что привело к значительному уменьшению численности работников. Завод удавалось поддерживать на плаву еще несколько лет, несмотря на сложности, но официальная ликвидация ООО «Вологодский станкостроительный завод» произошла лишь в феврале 2024 года, хотя фактически его деятельность закончилась намного раньше.

Однако 15 мая 2025 года в Вологде открылся новый современный станкостроительный завод, который, хотя и отличается по специализации, стал символом возрождения отрасли. Это совместный проект России и Китая, поддержанный губернатором Георгием Филимоновым, который активно работал над привлечением инвестиций из Китая и установлением важных соглашений.

На новом заводе будут производиться металлообрабатывающие станки, и это, безусловно, поможет укрепить позиции Вологодской области в машиностроении, а также станет значимым вкладом в экономику региона. На первом этапе реализации проекта запустили цех, где планируют собирать ежегодно 70 токарных и 30 фрезерных станков, а второй объект должен быть завершен до конца года. Комплектующие для производства будут поставляться как от российских, так и от китайских производителей.

К началу следующего десятилетия российское правительство планирует сократить долю импорта станков в страну до менее 50%. Станкостроение по-прежнему остается одной из самых сложных отраслей, однако за последние два года наблюдается заметный прогресс: объем производства отечественных станков увеличился на 130%.

В феврале 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров призвал отечественные предприятия активно осваивать новые продуктовые линейки и модернизировать свои мощности. Заказчикам он настоятельно рекомендовал отдавать предпочтение российским изделиям, подчеркивая важность поддержки местного производства.

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#производство #импортозамещение #ссср #рабочие места #станкостроение #вологодская область #металообработка #вологодский станкостроительный завод #станкостроительный завод
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