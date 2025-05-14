Новый терминал сможет обслуживать до 10,5 млн пассажиров в год и значительно превзойдет старый (построенный в 1969 году), расширяя возможности региона для туризма и грузопотока. В рамках проекта также возводятся инфраструктурные объекты, парковка и новая автодорога.

Проект, стоимость которого превышает 60 миллиардов рублей, имеет огромное значение для Юга России. Он представляет собой ключевой компонент Южного экспортно-импортного хаба, в который входят девять портов и четыре аэропорта, среди которых находится аэропорт в Краснодаре. Строительство нового трехэтажного терминала с площадью 83 тысячи квадратных метров, что в шесть раз больше текущего терминала, предполагает современное оборудование, большая часть которого производится в России, а лишь небольшая доля поступает из Китая.

Работы по проектированию нового терминала в Краснодаре начались в 2020 году, хотя решение о строительстве было принято еще в 2018-м. Планировалось, что основные работы начнутся в 2021 году, и завершить их должны были до конца 2023 года. Однако по ряду причин сроки были пересмотрены, и фактическое строительство стартовало только осенью 2023 года. На октябрь 2024 года степень готовности составила 30%, но затем процесс ускорился, и сейчас этот показатель достигает 70%. Что касается ввода нового объекта в эксплуатацию, изначально его планировали сдать до конца 2025 года, но в настоящее время предполагается, что это произойдет не раньше осени 2026 года. Напоминаем, что текущий аэропорт Краснодара не принимает пассажиров с 2022 года, в то время как единственной действующей воздушной гаванью в регионе остается аэропорт Сочи (Адлер). Этот объект также ждет обновления, но масштабы работ значительно меньше, сосредоточенные в основном на реконструкции взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек.

После завершения строительства нового терминала он сможет обслуживать до 10,5 миллионов пассажиров в год, что соответствует 30 взлетно-посадочным операциям в час, что более чем в пять раз превышает возможности старого терминала, построенного еще в 1969 году, который уже давно не справляется с нагрузкой, несмотря на модернизацию, проведенную в прошлом десятилетии. В 2021 году пассажиропоток достиг более 5 миллионов человек. В мае 2025 года стало известно, что в реконструкцию старого терминала вложат 8 миллиардов рублей, и его обновление планируют завершить в течение следующих двух лет.

Новый терминал, который будет оснащен десятью телескопическими трапами, станет одним из самых современных и удобных в России. В рамках проекта также будут построены различные служебно-технические и административные здания, а также рулежные дорожки и необходимая сопутствующая инфраструктура, включая большую парковку на 700 машиномест. Дополнительно в планах — строительство новой автодороги в сторону Кропоткина. Власти Краснодарского края подчеркивают важность этого проекта для региона, особенно с учетом прогнозируемого роста туристического потока. По ожиданиям, к 2032 году Кубань будет принимать не менее 25 миллионов туристов ежегодно. В 2023 году уже был зафиксирован рекорд в 18,6 миллиона гостей. Увеличение авиационной доступности для населения (по меньшей мере на 50% к концу десятилетия) остается одной из главных задач на национальном уровне. Параллельно с этим совершенствуется и другая инфраструктура, например, расширяется автомобильная дорога М-4 «Дон», чтобы соответствовать растущим потребностям.