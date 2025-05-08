Енисейская Cибирь: Корпорация развития Енисейской Сибири и ООО «Индустриальный парк «Промзавод» заключили соглашение о сопровождении инвестиционной площадки в Емельяновском районе Красноярского края. Данная площадка является новым проектом индустриального парка «Красный Яр».

Когда-то здесь находился один из самых современных заводов в СССР, который являлся настоящим гигантом в сфере машиностроения. Его производственные мощности занимали территорию более 80 гектаров. Хотя планы по расширению были, распад Союза вмешался в осуществление этих амбициозных замыслов. В 1990-х годах предприятию пришлось столкнуться с множеством трудностей и, несмотря на это, оно просуществовало до 2010 года, когда было официально закрыто. Речь идет о Красноярский завод тяжелого машиностроения, более известный как «Крастяжмаш». Строительство этого завода началось в конце 1970-х годов, всего в 20 километрах от краевой столицы. Эта стройка носила статус Всесоюзной комсомольской ударной и привлекала людей со всех уголков страны. В 1981 году завод запустил в эксплуатацию первый этап своего производства, где цеха были оборудованы современными технологиями и высококачественным оборудованием из Японии, Нидерландов и Швейцарии.

На заводе активно производили карьерные экскаваторы и шагающие машины, которые обеспечивали горнодобывающие предприятия Сибири и Дальнего Востока необходимой техникой. Однако в 1990-е годы наблюдалось резкое сокращение объемов производства, и большая часть производственных помещений оказалась покинутой. Тем не менее, «Крастяжмаш» продержался на плаву до 2010 года, когда группа его бывших сотрудников решила создать новое компактное машиностроительное предприятие с собственным конструкторским бюро.

Так, в 2011 году было основано ООО «ОКБ МИКРОН», а спустя три года в Емельяновском районе стартовал проект по созданию Центра тяжелого машиностроения. С тех пор на новом месте наладили производство оборудования для обогащения, шахтных подъемных машин, уникальных изделий, средств автоматизации, металлоконструкций специального назначения и специализированных редукторов. Более того, на предприятии ведется ремонт различного станочного оборудования как российского, так и импортного производства.

В 2024 году «ОКБ МИКРОН» произвело три тысячи тонн высокотехнологичной машиностроительной продукции, поставляя её для различных промышленных секторов. В дополнение, в прошлом году была подписана важная договоренность с АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири», которая подразумевает поддержку данного проекта. Окончательное завершение строительства нового завода планируется на 2027 год.

Из запланированных шестнадцати объектов уже введены в эксплуатацию семь, включая крупный корпус механической обработки площадью 1,1 тыс. квадратных метров, корпус для мелкой механической и термической обработки (1,4 тыс. кв. м.), а также вспомогательные помещения и тепловой комплекс. В 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию корпуса К-6 и полигона для испытаний горно-шахтного оборудования.

В данный момент продолжается строительство двух административных зданий общей площадью 3,8 тыс. квадратных метров, а также предполагается создание трех новых корпусов: заготовительного, сварочного и сборочного производства размером по 1,2 тыс. квадратных метров каждый. Центр тяжелого машиностроения станет лишь частью новой промышленной инфраструктуры в данном районе. На днях стало известно о намерении создать рядом с бывшим заводом новый индустриальный парк «Красный Яр», где планируется строительство логистического центра и новых производственных объектов, в том числе завода по производству электрических изделий и предприятия по металлообработке.

В мае 2025 года было подписано соглашение о сопровождении инвестиционной площадки между АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» и ООО «Индустриальный парк «Промзавод». В настоящее время активно проводятся геодезические изыскания, параллельно разрабатывается мастер-план застройки территории, отмечая новые горизонты для этого региона.