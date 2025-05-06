Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил заявку АО «Синергия» на разработку проектной документации для «Лахта Центр-2» и «Лахта Центр-3» в Приморском районе, с планами завершить проект к концу года и строить до 2031 года. Если всё пройдет успешно, описанный 703-метровый небоскрёб станет вторым в мире.

Четыре года назад ПАО «Газпром» представил амбициозную архитектурную концепцию, включающую два новых небоскреба, которые планируется построить рядом с «Лахта Центром» — на сегодняшний день самым высоким зданием в Европе, высота которого составляет 462 метра. Однако проектируемые здания намерены побить этот рекорд, достигая высот в 555 и 703 метра соответственно. Эти новые небоскребы обещают не только стать новой вехой в архитектурной отрасли, но и установить новые рекорды для высотного строительства. Один из них, как неоднократно подчеркивали авторы проекта, может занять второе место по высоте в мире, хотя это заявление требует уточнений. В то время как на протяжении последних пятнадцати лет первенство удерживает накрытая сиянием Burj Khalifa в Дубае — высота этого здания составляет 828 метров, вторую позицию сейчас занимает малайзийская Merdeka 118 с 679 метрами, завершенная в 2023 году в Куала-Лумпуре. На третьем месте располагается Shanghai Tower, высота которого достигает 632 метров и который был введен в эксплуатацию в КНР в 2015 году.

В Китае пять лет назад было принято решение об отмене нескольких масштабных проектов, включая здания высотой более 500 метров, однако в этом вопросе власти оставили возможность для исключений. В то же время в России наблюдается прямо противоположная тенденция, когда инициаторы строительства стремятся установить новые рекорды. Однако такое стремление вызывает неоднозначные реакции: многие эксперты выражают сомнения относительно того, как два новых небоскреба скажутся на визуальном облике Санкт-Петербурга, чья историческая часть в целом характеризуется зданиями высотой 7-9 этажей. Заслуженный строитель РФ Роман Мирошников, в частности, отметил, что в принципе присутствие «Лахта Центра» уже вносит изменения в панораму города, и появление еще двух объектов вряд ли значительно повлияет на уже сложившийся городской ландшафт. Однако эксперты подчеркивают, что потребуется особое внимание уделить инфраструктуре, поскольку нагрузка на нее, несомненно, увеличится.

Проект продолжает двигаться к реализации. После презентации «Газпромом» новой концепции некоторые наблюдатели отнеслись к этим планам скептически, предполагая, что осуществить задуманное в условиях высоких затрат будет сложно. Однако, как стало известно осенью 2024 года, инициаторы проекта не собираются отказываться от своей идеи. Госстройнадзор Петербурга дал согласие на снос трех зданий, что позволит освободить место для небоскребов, и даже одобрил строительство четырехэтажного энергетического центра, который обеспечит их энергией.

В мае 2025 года местный Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал заявку АО «Синергия», занимающегося развитием делового квартала в Лахте, на разработку проектной документации для возведения небоскребов «Лахта Центр-2» и «Лахта Центр-3» в Приморском районе. Эти работы планируется завершить к концу текущего года, а само строительство должно завершиться к 2031 году.

Если проект будет успешно реализован, высота 703-метрового небоскреба сделает его вторым высотным зданием в мире. Однако это достижение зависит от соблюдения двух важных условий. Первое — в Саудовской Аравии не должно быть завершено строительство Jeddah Tower, который изначально начали возводить в 2013 году, но работы были приостановлены. Официально они возобновились в январе 2025 года, и, согласно данным CTBUH, недостроенное здание планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году, хоть некоторые источники указывают на окончание работ уже в 2028 году. Похожая ситуация наблюдается с Burj Azizi в Объединенных Арабских Эмиратах, о строительстве которой было объявлено еще в 2012 году. После заложения фундамента в 2016-м проект, известный на тот момент как Entisar Tower, был приостановлен в 2017 году. Тем не менее в 2025 году его решили возродить под новым именем, и запланирована высота в 725 метров. Условие отмены этого проекта является вторым обязательным условием для того, чтобы питерский небоскреб стал вторым в мире, иначе «Лахта Центр-2» всего лишь займет четвертое место.