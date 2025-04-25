"KGM Group" сообщила о намерении наладить сборку автомобилей на одном из российских заводов. На днях официальный дилер KGM, компания "Рэкс Моторс", объявила о старте локальной сборки. Эту новость оперативно подхватил телеграм-канал "Автопоток".

Несколько месяцев назад корейская компания KGM официально вышла на российский рынок, представив четыре своих ключевых модели: Tivoli, Korando, Rexton и Torres. В настоящее время три из них уже доступны для покупки, а внедорожник Rexton ожидается в продаже примерно в октябре-ноябре этого года.

Согласно сообщениям, достигнуто соглашение между корейской KGM и калининградским заводом "Автотор" о начале работ по локализации. Первые автомобили под маркой KGM-SsangYong, собранные в Калининграде, появятся в конце текущего года. По информации канала "Автопоток", корейские автомобили получат зимний пакет, включая обогрев лобового стекла и увеличенный бачок для омывателя.

Однако дело не только в багажнике или наклейках. Главное для KGM — получить статус российского автопроизводителя. Это позволит компании заключить специальный контракт с Минпромторгом, что даст возможность получить льготы по утилизационному сбору и, наконец, начать продажу кроссоверов по более привлекательной цене. Без этого сложного и длительного процесса такие модели, как Tivoli, Korando и Torres, могут оказаться неконкурентоспособными, поскольку цены на них будут завышены на 20-30% минимум. На данный момент компактный Tivoli в России стоит 3,59 миллиона рублей, среднеразмерные Korando и Torres — 4,39 миллиона и 5,15 миллиона рублей соответственно.

В третьем квартале ожидается выход на российский рынок довольно популярного в свое время кроссовера Action, однако пока нет информации о ценах. Что касается внедорожника Rexton, сейчас его цена составляет 6,79 миллиона рублей. Все три кроссовера оснащены моторами мощностью 163 л.с. и коробками автомат Aisin. Кроме того, предлагается гарантия на пять лет или 100 тысяч километров пробега. Также предусматривалось создание складского хаба для централизованного обеспечения запчастями со сроками поставки до 15 дней и развертывание дилерской сети и СТО.

По данным "Рэкс Моторс", в этом году планируется открыть от 40 до 70 центров и точек продаж. В целом на 2025 год KGM нацелена на продажу около 20 тысяч автомобилей. Планы выглядят амбициозно. Однако, учитывая изменение ситуации, в 2025 году многие китайские компании начинают продлевать срок гарантии и предлагать специальные программы обслуживания для автомобилей, собранных в России. Эти компании уже имеют локализованное производство на территории страны.

KGM немного запаздывает с реализацией своих планов. Напомним, что ранее Виталий Осипов, глава "Рэкс Моторс", говорил о том, что локальная сборка должна начаться во втором квартале 2025 года на базе одного из крупных российских автопроизводителей. Однако реализация этой идеи сдвинулась более чем на полгода.

Есть надежда, что интерес к бренду может возродить появление ключевых моделей — Actyon и Rexton. Интерес к моделям Torres и Actyon у российских потребителей заметен.

На сегодняшний день среди перекупщиков и частных лиц, которые занимаются параллельным импортом автомобилей, уже есть немало тех, кто активно предлагает кроссоверы Actyon. Автомобили доставляются под заказ из Южной Кореи, оформляются на конкретного владельца, что делает такую схему существенно дешевле прямой покупки в автосалоне, сохраняя при этом гарантию и возможность обслуживания в сервисных центрах.