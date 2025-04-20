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gotreksson
В России запустили линию по импортозамещению универсальных цифровых осциллографов
В ВНИИФТРИ запустили новую линию поверхностного монтажа для создания отечественных цифровых осциллографов С8-3000 с частотой до 1 ГГц. Эти приборы разработаны из доступных компонентов и предназначены для широкого использования в электронике. Ожидается, что это поможет развить российскую электронную промышленность и повысить её самостоятельность в производстве измерительных приборов.

Осциллограф представляет собой один из самых любимых инструментов инженеров в области радиоэлектроники, и, конечно же, студентов профильных технических вузов, начиная с советских времен. Способность подключить сигнал от генератора к осциллографу, играть с переключателями для изменения масштаба сигнала на экране, а затем измерять такие параметры, как напряжение, ток, частоту и угол фазового сдвига, знаменовала собой начало профессиональной карьеры многих молодых инженеров в лабораториях после окончания учебы.

К этому прибору инженеры старшего поколения испытывали особенно теплые чувства, поскольку в их время наличие компьютерных дисплеев не было обычным делом. Наблюдать за аналоговым сигналом на экране осциллографа было поистине увлекательно, и некоторые творческие энтузиасты могли «рисовать» удивительные фигуры на его экране. В Советском Союзе производство осциллографов велось масштабно и качественно, что неудивительно, ведь именно российские ученые сделали значительный вклад в создание этих приборов. В 1885 году наш соотечественник А.Р. Колли разработал осциллометр — предшественник современных осциллографов, а в 1907 году профессор Б.Л. Розинг создал телевизионную систему с электронно-лучевой трубкой, ставшую основой для электронного осциллографа. Осциллографы производились почти во всех уголках Советского Союза, включая Вильнюсский завод радиоизмерительных приборов, Махачкалинский приборостроительный завод, Минский завод и Червоноградский завод радиоаппаратуры. Среди популярных моделей можно выделить С1-49, С1-65А и С1-79. Во второй половине прошлого века американская компания Tektronix занимала безусловное лидерство на рынке осциллографов, ее доля достигала внушительных 70%. Множество других производителей, в том числе и советские предприятия, не имели никаких препятствий заимствовать идеи от этой ведущей компании, что выразилось в схожести моделей.

В наше время многие аспекты изменились: аналоговые осциллографы уступили место цифровым и смешанным моделям, а электронно-лучевые трубки были заменены современными жидкокристаллическими дисплеями. Tektronix, несмотря на трудности, столкнувшиеся в начале XXI века, стал частью американской корпорации Danaher и продолжает производить цифровые осциллографы, преимущественно в Китае.

Что касается современного производства осциллографов в России, то недавние новости из ВНИИФТРИ (Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений) предоставляют интересную информацию: недавно была запущена новая линия для установки и соединения электронных компонентов на печатных платах.

Эта линия по поверхностному монтажу предназначена для создания универсальных цифровых осциллографов С8-3000 собственной разработки с частотой передачи данных до 1 ГГц. Ожидается, что интерес к таким приборам будет значительным, так как осциллографы стали актуальны для практически каждого разработчика в сфере электроники.

Разработчики отечественного осциллографа акцентируют внимание на том, что прибор создан с использованием доступных компонентов, не подверженных влиянию внешних ограничений (ранее ВНИИФТРИ уже сотрудничал с немецкой компанией Rohde & Schwarz в производстве осциллографов). Настоятельно будем надеяться, что с развитием серийного производства этих аппаратов отечественная электронная промышленность получит необходимое оборудование и сможет эффективно интегрировать передовые разработки российского производства в свою работу.

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#импортозамещение #истории #осциллограф #tektronix #вильнюсский завод #вниифтри #махачкалинский приборостроительный завод #минский завод #с8-3000 #червоноградский завод радиоаппаратуры
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