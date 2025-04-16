Сборка новой модели Lada Iskra стартует в конце апреля, однако производственные планы значительно ниже ожиданий — всего 59 автомобилей вместо предполагаемых 1500. Причина кроется в ручной сборке, что обусловлено незавершенной линией конвейера.

Сборка Lada Iskra стартует в последней декаде апреля, но долгое время оставалась неясной информация о количестве автомобилей, которые будут собраны и отправлены в автосалоны до конца месяца. По последним данным, производственные планы на апрель составляют всего 59 автомобилей, что значительно ниже ожиданий. Например, для модели Гранта в кузовах седан и лифтбек запланировано выпускать 7509 и 6121 машин соответственно. Журналисты же предполагали, что Lada Iskra должна была быть собрана не менее чем в 1500 экземплярах.

Канал Avtograd News, сообщает, что причина низких объемов производства кроется в особенности сборки. В настоящее время Iskra будет собираться вручную, что и объясняет столь скромные цифры. В первый день запуска планируется собрать три автомобиля, по одному в кузовах седан, универсал и лифтбек. Это скорее символический жест, приуроченный к памятной дате 19 апреля. Подробности о ручной сборке также указывают на то, что речь идет о традиционном способе сборки на стапелях, а не на конвейере. Конвейерная система подразумевает автоматическую подачу необходимых деталей, в то время как в текущих условиях рабочие будут самостоятельно доставлять и устанавливать узлы на кузов Iskra.

На данный момент новые Lada Iskra уже больше месяца собираются в ограниченном количестве для финальных испытаний и устранения недочетов. Эти автомобили будут отправлены в дилерские центры в качестве демонстрационных моделей, причем по два-три автомобиля на ключевые направления продаж.

Проблемы с ручной сборкой связаны с незавершенной линией обеспечения конвейера. В связи с этим АвтоВАЗ инициировал модернизацию оборудования для Iskra, но не успел завершить работы вовремя. Ожидается, что ситуация изменится во время традиционного корпоративного отпуска с 1 по 11 мая, когда часть рабочих и монтажников сосредоточится на дооснащении основных линий для сборки.

Дополнительно стоит отметить, что с 26 апреля будет приостановлена сборка модели Гранта. Это свидетельствует о том, что конвейер Iskra еще не полностью укомплектован, и возможно, часть нагрузки будет перенесена на ранее существовавший конвейер Гранты.

АвтоВАЗ оказался в сложной ситуации. Завод должен запустить сборку новой модели – Lada Iskra – в полную силу. Иначе все усилия по созданию образа современной и надежной машины могут оказаться напрасными.

Продажи уже задерживаются почти на месяц, и теперь массовое появление Lada Iskra ожидается только летом. Это довольно неожиданно, учитывая, что начало активного продажного сезона традиционно приходится на май. Однако руководство Волжского автозавода и команда маркетинга прекрасно осознают, что нельзя начинать массовое производство Искры на недоработанном конвейере или с недостатками в сборке. Гораздо разумнее потерять месяц, но выйти на рынок с качественными автомобилями, чем рисковать убытками из-за негативных отзывов и рекламаций.

По плану, АвтоВАЗ собирается производить около 11 тысяч автомобилей Iskra в месяц, что составляет две трети от текущих объемов выпуска всех моделей Гранты.

Интересно, что идея о штучной сборке также имеет под собой рекламную основу. Российские автолюбители ценят автомобили, собранные вручную, с особым контролем и настройкой от опытных мастеров. Считается, что такие машины отличаются более высоким качеством и долговечностью по сравнению с конвейерными аналогами. Поэтому за первыми сотнями автомобилей вполне может образоваться очередь из преданных поклонников бренда.