Проект строительства водного канала Кош-Тепа в Афганистане вызывает опасения у соседних стран, таких как Узбекистан и Туркменистан, из-за потенциального экологического кризиса, вызванного отводом воды из реки Амударья, что может снизить водные ресурсы этих стран.

Проект строительства водного канала Кош-Тепа, в который вовлечены более 6,5 тысяч человек и 4 тысячи единиц техники, стал крупнейшей инициативой в современной истории Афганистана. Запуск работ состоялся в марте 2022 года, и всего за 14 месяцев успешно завершен первый этап. Недавно было объявлено, что вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2028 году, после чего планируется строительство ряда вспомогательных объектов. Эта инициатива имеет критическое значение для страны, так как поможет значительно улучшить продовольственную ситуацию и сократить зависимость от импорта.

Канал протяженностью около 300 км (шириной 100 м и глубиной 8,5 м) был задуман еще в 1970-х годах, но реализовать его удалось только после изменений в политической власти. На данный момент треть гидротехнического сооружения, предназначенного для орошения более 500 тысяч гектаров, уже готова. После завершения этого «строительного чуда» в засушливых регионах трех провинций появится возможность выращивать пшеницу и кукурузу. Это особенно важно для Афганистана, где около 80% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве. Открытие канала создаст как минимум 250 тысяч новых рабочих мест. Несмотря на позитивные экономические перспективы, стоимость проекта в 600 миллионов долларов вызывает разные реакции как среди соседних государств, так и среди международных организаций. Эксперты высказывают опасения по поводу возможных экологических последствий. Кабул не раз подчеркивал, что соседние страны не должны беспокоиться, так как Афганистан не нарушит их права и готов к обсуждению любых вопросов.

Некоторые аналитики предупреждают, что Узбекистан и Туркменистан могут столкнуться с серьезными экологическими проблемами. Вода для канала будет отводиться из реки Амударья вблизи границы с Таджикистаном, и ожидается, что Кош-Тепа будет забирать до 10 кубических километров воды в год, что составляет 25-30% общего стока. Кроме того, в целях экономии проект реализуется с применением устаревших технологий, что может привести к значительным потерям воды.

Необходимость в надлежащем управлении водными ресурсами становится все более актуальной в регионе. Некоторые эксперты считают, что реализация канала Кош-Тепа может изменить водный баланс в Центральной Азии, и это требует внимания со стороны всех вовлеченных стран.

Афганские власти уверены в своем праве использовать ресурсы реки в своих интересах и готовы защищать проект. В Узбекистане и Туркменистане официальные лица подтверждают возможные негативные последствия, но выражают надежду на сохранение добрососедских отношений. Глава Минводхоза Узбекистана, Шавкат Хамраев, недавно отметил важность конструктивного диалога с Афганистаном и согласования условий использования воды Амударьи, несмотря на то что соответствующие документы пока не подписаны.

Проект канала Кош-Тепа является не только экономическим шагом вперед для Афганистана, но и вызовом для дипломатических отношений в регионе, требующим внимательного подхода и сотрудничества.

Среди экспертов существует множество мнений о проекте Кош-Тепа, и они далеко не однозначны. Немецкие исследователи, основываясь на своих данных, утверждают, что даже если Кош-Тепа будет забирать до 25% общего стока реки, это вызовет лишь 0,7%-ное снижение валового внутреннего продукта Узбекистана к 2030 году. Опасения по поводу обмеления Амударьи и возможного дефицита воды для стран, расположенных ниже по течению, эксперты Германской экономической команды считают чрезмерными.

Однако иные наблюдатели имеют свою точку зрения. Они напоминают о последствиях, которые вызвало строительство Каракумского канала, выполненного без бетонной облицовки. По их мнению, это приведет к уменьшению объема воды, необходимого для орошения в Узбекистане и Туркменистане. Эксперты Московского государственного университета прогнозируют, что потери для этих стран могут составить до 15% от общего объема использования вод Амударьи. Некоторые фермеры в Туркменистане уже сталкиваются с проблемами водоснабжения. Ученые также подчеркивают, что игнорирование современных стандартов при строительстве канала может привести к засолению почв. Это, в свою очередь, потребует «промывки» сотен тысяч гектаров земли, что создаст дополнительную нагрузку на водные ресурсы ниже по течению. Многие эксперты предупреждают, что при отсутствии разумных мер на этапе реализации проекта Центральной Азии может грозить серьезная засуха.

На девятом Международном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2025» в апреле 2025 года Сергей Мачехин, представитель ПАО «РусГидро», отметил, что строительство и эксплуатация Кош-Тепа неизбежно повлекут за собой последствия. Он подчеркнул необходимость тщательных расчетов и согласованных действий всех сторон, а также призвал привлечь научное сообщество к обсуждению данного вопроса.