Skyworth Summer только что дебютировал и поражает своим дизайном и подключаемым гибридным двигателем, а его размеры значительно превышают оригинал: длина составляет 5,29 метра, а вес — 2275 кг.

Китайская автомобильная промышленность достигла впечатляющих успехов в дизайне и технологиях, но, однако, иногда оказывается в центре сравнения с культовыми моделями прошлых лет. Ярким примером такого явления является фургон под названием Skyworth Summer, обладающий силуэтом знаменитого Volkswagen Kombi и элементами, напоминающими американские автомобили, такие как Chevrolet Astro.

Этот фургон только что официально дебютировал на рынке и уже привлекает внимание своим необычным дизайном, а также дополнен подключаемым гибридным двигателем и значительно превышает размеры своего немецкого предшественника. Несмотря на все плюсы, избежать сравнений и даже определённых "недобрых" мнений о новом авто не удалось. Skyworth Summer уже сравнивают с легендарным Volkswagen и даже упоминают о сходстве с персонажами популярных видеоигр, таких как Grand Theft Auto.

Хотя внешний вид может напоминать немецкий фургон, спецификации и размеры новой модели значительно отличаются. Общая длина Summer превышает 5,29 метра, а колесная база составляет 3,25 метра. В контексте, оригинальный Kombi имел длину всего 4,50 метра и колесную базу 2,40 метра. Вес новой модели очень внушительный — 2275 кг.

Увеличение массы в значительной степени связано с установленными аккумуляторными батареями. Согласно данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая, Skyworth Summer предусмотрен с двумя двигателями: один мощностью 70 кВт (приблизительно 95 л.с.), второй — 60 кВт (около 80 л.с.). В совокупности они обеспечивают 138 л.с., что весьма впечатляет.

Пропорции Skyworth Summer значительно больше, и его задняя часть, хотя и отличается от Kombi, сохраняет нотки ретро-стиля. Очевидно, что дизайнеры черпали вдохновение также и из американских фургонов, таких как Chevrolet Astro и Ford Econoline. Среди отличительных черт можно выделить двойные двери, открывающиеся вверх, как у Fiat Doblo, что значительно облегчает доступ — благодаря отсутствию заднего двигателя с воздушным охлаждением, характерного для оригинального Kombi. Запасное колесо аккуратно размещено снаружи.

Skyworth даже повторила знаковую конструкцию двухсекционного лобового стекла культового VW «splittie», установив одно целое стекло с центральной складкой. Однако Volkswagen вряд ли порадует тот факт, что кто-то решил «отдать дань уважения» и может пойти в суд.

Например, несколько лет назад компания Great Wall Motor попыталась зарегистрировать промышленные образцы двух ретро-электромобилей — Ora Punk Cat и Ballet Cat. Однако Volkswagen подал иск, утверждая, что оригинальные модели являются копиями культового Beetle.