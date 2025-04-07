Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В РФ реализуют советский проект Южно-Уральской АЭС
Запуск первого энергоблока Южно-Уральской АЭС планируется к 2038 году. Этому способствовали два фактора: поручение президента о увеличении доли атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году и рост потребностей уральской промышленности.

Работы по реализации этой инициативы начались в 1982 году, однако спустя четыре года после старта программы их пришлось приостановить. Основной причиной стали события, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС, которая повлекла за собой закрытие целого ряда аналогичных проектов. Тем не менее, после небольшого перерыва к строительству атомной станции в Челябинской области все же вернулись, хотя и с большой задержкой, обусловленной нехваткой финансирования. В результате, в 1993 году было принято решение полностью отказаться от дальнейшего строительства объекта. На тот момент готовность проекта составляла всего 10%, были выполнены работы по выемке котлованов под два энергоблока и частичной подготовке необходимой инфраструктуры. По первоначальному замыслу, у города Озерска и поселка Метлино должна была возникнуть Южно-Уральская атомная электростанция с мощностью 2,4 ГВт. Однако на это влияние оказали не только вышеупомянутые причины. В конце 1980-х проект подвергся жесткой критике со стороны экологов, которых в то время активно привлекали к обсуждению в средствах массовой информации. Это, в свою очередь, отразилось на мнении местных жителей, что, в конечном счете, сказалось на итогах референдума: в 1991 году 76% участников голосования высказались против продолжения строительства. Однако в условиях энергодефицита, возникшего в регионе, вопрос о возобновлении работ снова поднялся во второй половине 1990-х годов. В начале 2000-х годов была заявлена информация о том, что ЮАЭС будет достроена по старому советскому проекту. Но, к сожалению, ничего не изменилось. В последующие годы озвучивались различные сроки, например, в 2011 году планировался старт работ, но это выливалось лишь в подготовку соответствующих документов. Стоит отметить, что на переработку проекта было затрачено значительное количество средств, а в период советской власти в строительство уже было вложено почти 300 миллионов рублей.

В 2017 году проект станции не вошел в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Это казалось окончательным решением давнего вопроса, однако мнения по этому поводу всё еще разошлись. Семь лет назад региональные власти заявили о необходимости дополнительных источников электроэнергии, и строительство АЭС могло бы помочь решить эту проблему. В начале 2020-х годов в Росатоме возникли новые заявления о возможности появления атомных электростанций на Урале, но шла речь о маломощных АЭС.

Однако в начале 2025 года на сайте федерального правительства в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года вновь упоминается о строительстве двух крупных атомных электростанций на Урале: Южно-Уральской в Челябинской области и Рефтинской в Свердловской области. Рефтинская АЭС будет иметь мощность 1,25 ГВт с одним энергоблоком и реактором типа РБН; ее планируется построить к 2042 году в районе городского округа Сухой Лог. 

Что касается Южно-Уральской АЭС, то она будет возведена в том же месте, что и задумывалось еще в советские времена — в 15 километрах к востоку от Озерска. Суммарная мощность станции составит 2,5 ГВт. Первый из двух энергоблоков собираются запустить в 2038 году, а второй — в 2040-м.

Алексей Равинский, генеральный директор Zapusk Group, отметил, что возрождение этого проекта связано с двумя основными факторами. Во-первых, в соответствии с поручением президента, Росатому поставлена задача к 2045 году увеличить долю атомной генерации в общем энергобалансе России до 25%. Во-вторых, строительство АЭС обусловлено ростом потребностей уральской промышленности, особенно в секторе металлургии и машиностроения, для которых стабильные поставки электроэнергии имеют критическое значение. Что касается Рефтинской АЭС, то ее строительство, по мнению эксперта, объясняется необходимостью диверсификации энергоснабжения Урала. Сейчас регион испытывает значительную зависимость от теплоэлектростанций, работающих на ископаемом топливе, что делает энергосистему уязвимой к колебаниям цен на ресурсы. Ввод атомной электростанции мог бы обеспечить устойчивую генерацию электроэнергии, дополнительно поддерживая существующую Белоярскую АЭС.

#новости #история #урал #челябинская область #сухой лог #метлино #озерск #рефтинская аэс #строительство аэс #южно-уральская атомная электростанция
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
7
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
33
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
3
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
2
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
3
Grand Theft Auto Vice City портировали на Sega Dreamcast
1
Nothing анонсировала CMF Phone 2 с необычным расположением камер и улучшенными характеристиками
+
Orange Pi выпустила одноплатный компьютер RV на архитектуре RISC-V по цене от $30
+
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
6
«Майнкрафт» установил рекорд кассовых сборов среди фильмов по мотивам видеоигр
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
8
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
13
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
+

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
175
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
20
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
42
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
1
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
5
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
+
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
3
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+

Сейчас обсуждают

Login43
04:37
Можно было заморочиться и на блоке питание вместо 12 вольт подавать в карту 24, поставить DC-DC преобразователь с 24 на 12 на самой карте и дальше уже раскидывать по потребителям. Но действительно зач...
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
Dimon1996
04:11
Вот делать чуваку нечего :)))
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
AlexR1973
03:35
Мавроди уже нет, а дело его живет. Скамеры.
На разработку Star Citizen собрали уже более $800 миллионов
Garthar
03:34
Тсс, не пали контору. Автор уже давно ахинею постит.
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Вячеслав Ширшов
03:32
Netac - китайская лотерея, сдохнет быстро корпус - мечта ЛГБТ-шника, брать топовые t-create при этом. БП на 450 ватт в 2025 - серьезно?
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Garthar
03:31
Орлиный хер похоже у тебя, если ты в серьез утверждаешь что видишь разницу. Хотя ты же хером видишь и с тобой все понятно. А технология сдвига матрицы дает вполне себе эффект 4к. Если конечно смотрит ...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
DIP32
03:29
Одно можно сказать сразу: будет самый дорогой. Попил еще никто не отменял)))
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
AlexB77
03:26
Это странно на фоне продвижения Intel с передовым процессом Intel 18A.
Аналитики Citi считают, что Intel стоит уйти из бизнеса производства чипов
Валерий Агапов
02:59
Экономика США не поддаётся учебнику. Это обычный разбой, рекет, убийства лидеров . Есть книга на эту тему автора из США, не стал читать и так понятно, сначала "гуманные" методы, а дальше -больше до яд...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Валерий Агапов
02:50
Я вообще выпадаю в осадок, что происходит не поддаётся логике. США заставляет остальные страны искать других покупателей? Давно не смотрел расклад ВВП США. Они же потребляют в разы больше чем производ...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем