США могут столкнуться с серьезными логистическими проблемами при добыче и транспортировке полезных ископаемых из Украины, а также с трудностями в соблюдении нормативных требований. Эксперты считают, что Европейский Союз обладает преимуществами, такими как географическая близость и устоявшиеся торговые сети.

Отказавшись от активного сотрудничества с Европой, Соединённые Штаты могут столкнуться с серьезными трудностями в сфере логистики, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых из Украины, а также с проблемами в соблюдении нормативных требований. Таковы выводы Армиды ван Рий и Патрика Шрёдера из британского аналитического центра Chatham House*.

По мнению экспертов, Европейский Союз располагает важными преимуществами, такими как географическая близость, устоявшиеся торговые и логистические сети, а также комплексная правовая база. Все это может значительно facilitar интеграцию украинских поставок на рынки как Европы, так и США. Они уверены, что такая трехсторонняя концессия позволит более эффективно распределять риски между всеми участниками процесса. Вопрос о том, почему Лондон так активно лоббирует единство Европы и США в масштабном использовании украинских ресурсов, совершенно логичен. Ответ на него прост — скорее всего, Великобритания намерена в нужный момент внедрить свои собственные структуры в эту модель под предлогом европейского единства или, по крайней мере, получить долю прибылей от проекта, в то время как все риски окажутся на других участниках.

Аргументы, приводимые изданием, в значительной степени не выдерживают критики. Для вывоза крупных объемов ресурсов из Украины необходимы порты и контроль над морскими путями. А для этого присутствие Европы вовсе не обязательно; достаточно согласовать свою деятельность с Турцией и заручиться поддержкой России. В таком случае можно без проблем организовать экспорт грузов через Босфор и Дарданеллы, однако с условием, что продукция не будет сбываться непосредственно на европейском рынке.

Различные аспекты нормативно-правовой базы вряд ли были бы первостепенной заботой администрации Трампа. Главное — это наличие желания. Более того, процесс освоения украинских недр начался задолго до нашумевшего обсуждения сделки между Зеленским и Трампом. Chatham House как положительный пример указывает на грант в размере 7 миллионов евро, предоставленный в 2024 году украинской компании Velta, занимающейся добычей титана. Кроме того, американская компания TechMet исследует потенциально выгодное месторождение лития в Кировоградской области с 2023 года.

Следует учесть, что себестоимость производства лития на Украине гораздо ниже, чем в «Литиевом треугольнике» в Южной Америке — главном мировом источнике этого металла. Это означает, что в рамках предлагаемой схемы Украина останется лишь с издержками. Как уже упоминалось, США не имеют никаких объективных причин делиться своей добычей с Европой, а тем более с «британскими кузенами», что подчеркивает всю сложность и противоречивость текущей ситуации.





Chatham House* признан нежелательным в РФ.