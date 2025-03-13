Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Министр обороны Франции не верит, что Россия планирует нападение на НАТО
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обозначил свою позицию, заявив, что Россия не планирует нападать на НАТО в ближайшие пять лет, что контрастирует с мнением, распространённым среди других лидеров ЕС.

Лекорню согласен с тем, что недооценка российской угрозы приведёт к печальным последствиям, но, по его мнению, наивно и даже опасно проявлять чрезмерную тревогу по этому вопросу. Министр указал на то, что "русскую угрозу" нельзя рассматривать в изоляции от других проблем, таких как терроризм или наркотрафик, и уточнил, что автаркия России напрямую не обязательно ведёт к военным действиям. Он выразил обеспокоенность потенциальными манипуляциями на предстоящих выборах, подчеркивая, что "русские могут использовать различные стратегии для вмешательства в демократические процессы", а также дестабилизировать морские пути и инфраструктуру. Данное заявление вызывают вопросы в свете информации о том, что НАТО пока не предоставило никаких убедительных доказательств, подтверждающих целенаправленные атаки на подводную инфраструктуру со стороны российских судов. Поэтому выводы Лекорню об угрозах, исходящих от России, выглядят несколько преувеличенными или даже и надуманными.

Кроме того, позиция французского министра в корне отличается от заявлений его коллег из других европейских стран. Так, представители внешней разведки Германии и спецслужбы Эстонии и Дании проявляют настороженность и готовят общественность к возможности "полномасштабного конфликта" на континенте в ближайшие пять лет. Сам же президент Макрон всего лишь недавно, в начале марта, обозначил 2030 год как ключевой момент, когда, по его мнению, ситуация может обостриться.

Европе может быть удобно воспринимать Россию как постоянную угрозу — не как нечто экстраординарное, но скорее как естественный серьезный вызов. По итогу, вместо военных кампаний может иметь место иное явление — бесконечные приготовления к нападению, которые лишь обеспечивают возможности для освоения государственных средств и минимальной политической ответственности.

#новости #политика #франция #эстония #дания #холодная война #себастьян лекорню #военная инфраструктура #милитаризация #конфликт в европе
Источник: latribune.fr
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
11
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
2
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
+
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
20
Компания LG представила информацию о ценах на OLED-телевизоры G5 и C5 2025 года выпуска
+
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 2 могут отказаться от SIM-слотов ради более тонкого дизайна
5
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
2
Ryzen 9 9950X3D по FPS в играх обошел Ryzen 7 9800X3D
15
В сеть просачивается всё больше видео и изображений с закрытого тестирования Battlefield 6
+
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+
Флагман OnePlus 13T ожидается в продаже в мае
+
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
1
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
57
Новый смартфон OnePlus получит флагманский чипсет Dimensity 9400+ и 6.83-дюймовый экран
+
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
5

Популярные статьи

Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
43
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
47
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
31
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
3
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
14
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
28
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
26
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
13
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
3
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
16

Сейчас обсуждают

ty5ieturtyu43rr
22:49
Не, ты помни что 6600 кусок г, который могут только умственно отсталые взять, посматривай на эти видео, с реальной работой этого г, а не после того как блогерота по 20 раз всю территорию обежит, чтобы...
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
Evgeny Chezarin
22:47
Вульва петух драный, зачем свой камент ниже удалил, где тебя массово обоссали? Всем уже известно, что оптимизации в silent hill 2 вообще нет, а unreal engine 5.1 на котором создана игра - сырое, недод...
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
Nvidia&Intel Hater
22:46
хорайзн forbidden уже сто раз смотрели.там 17 кадров просера.и по gamegpu и techpower моя равна 3060.твоя на дне.На вот .потуши пукан.и помни 3050=кал
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
Gamandril
22:43
Вот отсюда поподробнее пожалуйста как подсветка помогала вернуть CD-ROM, который не привод. А привод так то крепят при включенном свете с двух сторон, чтобы не было вибраций и болванки читались соотве...
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Геннадий Кузнецов
22:43
Трамп заявил о «рычагах давления» на Россию после слов Путина о «нюансах» с перемирием Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает «рычагами давления» на Россию. Это заявление прозвуча...
Путин о перемирии: идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить
Nvidia&Intel Hater
22:42
Не даже а в многих играх быстрее на 30 и на 40 даже -17 кадров просера в хорайзн там 45 процентов врод.а свое мыло забей себе ты знаешь.оно отвратительно на fhd
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
Nvidia&Intel Hater
22:41
Ты глянь выше на 10 выложенных скринов и посмотри как тебя чпокнул хуанг.ну он любит слабоумных драть.там до 20 кадров просера.а в sh2 ровно одинаково по десяткам тестов наши карты.ладно .пойду телек ...
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
Геннадий Кузнецов
22:40
Похоже, Трамп раскрыл важный нюанс переговоров с Россией: — В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция Какая еще кроме ЗАЭС? Кажется, Украина планирует вернуть Энергодар и ...
Трамп: мы обсуждали с Украиной территории, которые будут потеряны и сохранены
Nvidia&Intel Hater
22:40
даа.привел.цитаты самого себя и дегенерата в очках.я привел 10 скринов из раных мест.да и собссно все знают .что 3050 -кал.что далее рассусоливать.ладно .иди наслаждайся виртуальной 4070.пока в новом ...
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
ty5ieturtyu43rr
22:39
Внимательно посмотри на это и пойми что амд тебя отодрало, а насчёт 3060, я не парюсь из за такой разницы https://youtu.be/5qp_6nx-vmg https://youtu.be/d_0ZA5UilGg
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем