Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обозначил свою позицию, заявив, что Россия не планирует нападать на НАТО в ближайшие пять лет, что контрастирует с мнением, распространённым среди других лидеров ЕС.

Лекорню согласен с тем, что недооценка российской угрозы приведёт к печальным последствиям, но, по его мнению, наивно и даже опасно проявлять чрезмерную тревогу по этому вопросу. Министр указал на то, что "русскую угрозу" нельзя рассматривать в изоляции от других проблем, таких как терроризм или наркотрафик, и уточнил, что автаркия России напрямую не обязательно ведёт к военным действиям. Он выразил обеспокоенность потенциальными манипуляциями на предстоящих выборах, подчеркивая, что "русские могут использовать различные стратегии для вмешательства в демократические процессы", а также дестабилизировать морские пути и инфраструктуру. Данное заявление вызывают вопросы в свете информации о том, что НАТО пока не предоставило никаких убедительных доказательств, подтверждающих целенаправленные атаки на подводную инфраструктуру со стороны российских судов. Поэтому выводы Лекорню об угрозах, исходящих от России, выглядят несколько преувеличенными или даже и надуманными.

Кроме того, позиция французского министра в корне отличается от заявлений его коллег из других европейских стран. Так, представители внешней разведки Германии и спецслужбы Эстонии и Дании проявляют настороженность и готовят общественность к возможности "полномасштабного конфликта" на континенте в ближайшие пять лет. Сам же президент Макрон всего лишь недавно, в начале марта, обозначил 2030 год как ключевой момент, когда, по его мнению, ситуация может обостриться.

Европе может быть удобно воспринимать Россию как постоянную угрозу — не как нечто экстраординарное, но скорее как естественный серьезный вызов. По итогу, вместо военных кампаний может иметь место иное явление — бесконечные приготовления к нападению, которые лишь обеспечивают возможности для освоения государственных средств и минимальной политической ответственности.