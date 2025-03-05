В ближайшее время начнется строительство однопутной электрифицированной линии длиной 13,6 километра, соединяющей аэропорт Симферополя с пригородным транспортом. Линия будет включать 21 искусственное сооружение и позволит сократить время в пути от Севастополя до аэропорта до 40 минут.

На полуострове Крым за последние десять лет была проведена капитальная реконструкция более 400 километров железнодорожных путей, среди которых значится замена 270 комплектов стрелочных переводов. А в скором времени на полуострове стартует важный проект, о запуске которого проинформировала пресс-служба Главгосэкспертизы России. В рамках данной инициативы будет построена однопутная электрифицированная линия протяженностью 13,6 километра, которая свяжет главный аэропорт республики с сетью пригородного транспорта. Об этом проекте стало известно несколько лет назад. В 2020 году вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил ответственным органам заняться подготовкой необходимых документов. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда выразил полную поддержку этому начинанию, отметив, что введение аэроэкспресса значительно улучшит транспортную доступность международного аэропорта. Предварительные расчеты показывают, что, учитывая объём пассажирских перевозок, на этом направлении будет курсировать до 33 пар поездов ежедневно, проект сможет быстро окупиться. Его первоначальная стоимость составляла 8 миллиардов рублей, хотя также озвучивались и более низкие цифры – вплоть до 4,5 миллиарда.

Тем не менее, за два года у многих возникли сомнения, что строительство действительно начнётся в ближайшее время, особенно после приостановки авиарейсов. Однако весной 2023 года стало известно о том, что Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию, и власти подтвердили готовность к началу работ на участке, которые могли завершиться уже в 2024 году. Несмотря на это, сроки были изменены, и официально старт проекта был дан только в декабре прошлого года.

Новая ветка будет протянута от стальной магистрали, соединяющей станцию Евпатория-Курорт с двухпутной линией Соленое Озеро – Чистенькая, проходя от перегона Сторожевое – Остряково в южном направлении. В проект включено строительство 21 искусственного сооружения, среди которых один железнодорожный путепровод на пересечении с автотрассой Симферополь – Евпатория – Мирный (35К-004). На конечной станции планируется оборудовать островную платформу с навесом длиной 250 метров. Кроме того, в рамках реализации проекта будет установлено семь стрелочных переводов, построены контрольный пункт, павильон для ожидания пассажиров, два модульных поста и три объекта для обогрева и кондиционирования.

С запуском этой железной дороги пассажирам удастся сократить время в пути от Севастополя до аэропорта Симферополя до 40 минут. При проектировании была выбрана оптимальная трассировка, что позволило избежать сноса существующих жилых домов.

Аналогичный проект реализуется в Краснодарском крае, где строят железнодорожную линию к аэропорту Анапа. В 2022 году завершилось строительство соединительного пути длиной 1,2 километра на перегоне Юровский – Красная Стрела, а в 2023 году линия была протянута от Витязево до аэропорта Анапа на 5 километров.

В рамках третьего этапа, который планируют завершить в этом году, будет построена стальная магистраль от станции Аэропорт Анапа до станции Анапа. Однако в отличие от крымского проекта, эффективность и рентабельность этого направления вызывает споры.