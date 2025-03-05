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gotreksson
В России идет расконсервация ранее закрытого производства этаноламинов
В России стартовал крупный инвестиционный проект по восстановлению производства этаноламинов с поддержкой федеральных властей. Инициатором проекта, стоимостью почти 4 миллиарда рублей, является компания «Синтез ОКА» из Дзержинска. Полное завершение проекта планируется к 2027 году.

В России, с поддержкой федеральных властей, начался новый масштабный инвестиционный проект, направленный на восстановление ранее законсервированного производства этаноламинов. В настоящее время осуществляются подготовительные работы, а активная реализация проекта запланирована на начало следующего года. Ожидается, что к концу 2026 года объект будет введен в эксплуатацию.

Инициатором данного проекта, стоимость которого составляет почти 4 миллиарда рублей, выступает компания «Синтез ОКА» из Дзержинска. Она остается одним из двух производителей этаноламинов в стране, наряду с «Казаньоргсинтезом», который действует с 1960-х годов и является дочерней структурой СИБУРа. Интересно, что именно в Нижегородской области, ранее известной как Горьковская область, в 1948 году было запущено первое периодическое производство этаноламинов водно-карбонатным способом, которое стало важным этапом в развитии отечественной химической промышленности. Этаноламины представляют собой органические соединения из класса аминоспиртов и впервые были синтезированы в 1860 году. Их промышленное значение начало возрастать с 1945 года, когда стартовало массовое производство оксида этилена. Эти вещества играют ключевую роль в большинстве процессов нефтехимической отрасли и входят в состав многих готовых продуктов. Мировой спрос на этаноламины ежегодно увеличивается примерно на 5%, достигая около 1,5 миллиона тонн в год.

Благодаря прогрессивным технологиям, в 1966 году в Дзержинске наладили производство чистых этаноламинов. Позже здесь было запущено единственное в Советском Союзе производство метилдиэтаноламина. В 2001 году на заводе «Синтез ОКА» начал работу новый цех с мощностью почти 11 тысяч тонн в год, которая была увеличена до 23 тысяч с 2008 года. Технологический процесс основан на введении безводного аммиака и окиси этилена, что обеспечивает высокую чистоту и качество получаемых продуктов. Данная запатентованная методика отличается меньшими энергетическими затратами, высокой селективностью и минимизирует вероятность побочных реакций.

На сегодняшний день  ГК «Синтез ОКА» экспортирует свою продукцию в 75 стран, оставаясь лидером в своей отрасли в России. В ближайшем будущем объемы производства этаноламинов значительно увеличатся благодаря обновлению законсервированного завода, где использовались устаревшие технологии.

В рамках нового проекта планируется демонтаж неиспользуемых зданий, разбор старых конструкций и капитальный ремонт корпуса №94, где будет размещено современное оборудование. Также будет проведено техническое перевооружение склада аммиака, который станет местом хранения сырья для новых производственных мощностей. Одновременно с этим обновится и корпус №93, запланированного на использование ремонтными службами второго цеха этаноламинов. Президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области признал данный проект, названный «Синтамина», приоритетным. Это предполагает государственную поддержку в виде налоговых льгот. Ожидается, что регион получит не только экономические, но и социальные выгоды от реализации этой инициативы.

В феврале 2025 года начнется расчистка площадки. Полное завершение перевооружения законсервированного завода намечено до 2027 года. Обновленная производственная линия и внедрение новой технологии позволят увеличить мощности до 25 тысяч тонн в год. Это создаст солидную сырьевую базу для будущих проектов по производству гербицидов, таких как глифосат и этиленаминов. Напомним также, что в 2023 году ГК «Синтез ОКА» на базе проектной компании «Монамин» запустила производство диметилэтаноламина и метилдиэтаноламина с объемом 15 тысяч тонн в год.

#новости #промышленность #химия #дзержинск #нижегородская область #нефтехимия #сибур #горьковская область #синтез ока #этаноламины
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