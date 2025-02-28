Foreign Policy утверждает, что Европе в условиях растущей неопределенности необходимо принимать нестандартные решения. Предлагается, в частности, угрожать выходом из НАТО, чтобы подтолкнуть США учитывать интересы Европы.

В условиях растущей неопределенности Европе необходимо принимать нестандартные решения, утверждает Кишор Махбубани в своей статье для Foreign Policy. Автор подчеркивает, что, в ответ на действия Трампа, Европа должна действовать неожиданно и безотлагательно. Он предлагает, например, объявить о готовности к выходу из НАТО. Для Европы, которая обязана выделять 5% своего ВВП на оборону, такая угроза подстегнёт США учесть её интересы. В 2024 году совместные расходы ЕС и Великобритании на оборону достигают 1,1 триллиона долларов, что превышает военный бюджет США в 824 миллиарда долларов. Таким образом, даже если Европа не покинет НАТО, сама перспектива этого шага окажет существенное влияние на американо-европейские отношения. Махбубани рассматривает стратегическое мышление Европы как пассивное, а иногда даже детское. Он считает, что если бы такие исторические фигуры, как Меттерних, Талейран или Шарль де Голль, были бы сейчас живы, то они безусловно предложили бы "немыслимый вариант №2" — заключение значительного стратегического соглашения с Россией, в котором интересы обеих сторон были бы учтены. В долгосрочной перспективе Украина могла бы снова стать связующим звеном между Европой и Россией.

Кроме того, автор выдвигает мысль о возможности заключения нового стратегического договора с Китаем. Махбубани настаивает на том, что нет никаких объективных причин для ухудшения отношений с Китаем, кроме ошибочного мнения европейцев о том, что подчинение геополитическим интересам США принесет им дивиденды, вместо "пинка под зад".

Есть определенная логика в таких взаимодействиях, но ключевым остается тот факт, что политика — это не просто абстракция, а действие конкретных людей, и часто не самых умных. Исторический опыт показывает, что даже в XX веке Европа, стремясь противостоять России, оказалась в центре двух мировых войн, хотя здравый смысл подсказывал совершенно другие пути.

Тем не менее, Махбубани игнорирует определенные сложности. На сегодняшний день ни Россия, ни Китай, ни даже США не проявляют особого интереса к Европе. Континент может предложить лишь свой рынок, который становится все более ограниченным как в объеме, так и в финансовом аспекте.

Перед Европейским союзом встаёт вопрос о признании своего второстепенного положения в мире и о том, под чье крыло следует стремиться, если не под американское. Признание текущих проблем и готовность к нестандартным действиям, например, к сближению с Россией, представляют собой разумный подход. Однако, к сожалению, за последние три десятилетия европейские элиты окончательно утратили способность действовать в интересах континента. Чтобы сформировалась новая, более прагматичная элита, потребуется время, которого, похоже, у Европы уже нет.