АвтоВАЗ пересматривает свои планы по продажам, временно приостановив сборку и реализацию некоторых моделей, включая кросс-версии Vesta Cross и универсал Vesta SW. На официальном сайте появились пометки о том, что данные модели не производятся.

Главный российский производитель автомобилей, АвтоВАЗ, снова пересматривает свои планы по продажам. Как сообщает портал «Мотор.ру», часть моделей автозавода временно попадает в «запасной» режим. Сборка и реализация определенных моделей находятся под приостановкой. Неизвестно, какие идеи существуют у руководства, но на официальном сайте в прайс-листах рядом с Vesta Cross уже стоят пометки «автомобиль не выпускается». Это свидетельствует о том, что все кросс-седаны отправлены на склад и убраны с конвейера.

Интересно, что даже универсал Vesta SW с вариатором, который массово выпускался в январе, также оказался в этом списке. Ситуация с этой моделью остается непонятной: с середины декабря завод прекратил сборку универсалов и на сайте появились строки о том, что модель «не производится». Однако после новогодних праздников начало выпускаться несколько универсалов с вариатором и они появились в салонах. Но в феврале сборка вновь неожиданно была остановлена. Таким образом, можно сделать вывод о том, что кросс-версии сняты с продаж на длительный срок. На сборочных линиях по-прежнему производятся лишь базовые версии Вест с мотором 1,6 л и пятиступенчатой механикой — Comfort'24 и Life'24. Эксперты отмечают снижение интереса к кроссовым версиям и универсалам, что вполне логично: зима подходит к концу и Vesta Cross перестает выглядеть привлекательно на фоне обычных седанов.

Сложившаяся ситуация подразумевает, что последующие варианты Вест, скорее всего, будут снабжены вариаторами и новой шестиступенчатой механикой. Это означает, что Vesta Cross, вероятно, будет исключена из модельного ряда. Установка вариатора на автомобиль, предназначенный для поездок по сложным регионам, кажется нерациональной.

Что касается Vesta SW, неизбежно предполагается, что на них будут устанавливаться новые шестиступенчатые механические коробки и моторы объемом 1,6 л. Это обеспечит возможность владельцам автомобилей комфортно передвигаться даже при полной загрузке багажника. Передаточное число на первой скорости может быть снижено до 4-4,13, а шестая передача будет повышающей.

Кроме того, вполне вероятно, что на конвейер вернется Lada Vesta NG, но уже с шестиступенчатой механической коробкой. Ожидается, что в 2026 году эта модель станет одной из самых востребованных, приносящих заводам максимальную прибыль.