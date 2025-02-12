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gotreksson
В 2024 году в России открыли 39 новых нефтегазовых месторождений
В стране активно разрабатывается около двухсот газовых и газоконденсатных месторождений, что позволяет прогнозировать удовлетворение потребностей в газе на протяжении 100 лет.

Россия сегодня уверенно лидирует в мировом рейтинге по запасам газа, обладая колоссальными 63,5 трлн куб. м, а по запасам нефти занимает шестое место, имея 31,4 млрд тонн. В настоящее время в стране активно разрабатывается около двухсот газовых и газоконденсатных месторождений. Согласно самым оптимистичным прогнозам, запасы «голубого топлива» могут удовлетворять потребности страны аж на протяжении 100 лет. При этом почти 80% всех доказанных запасов нефти находятся на действующих месторождениях.

Министерство природных ресурсов Российской Федерации сообщило о том, что в прошлом году были открыты 39 новых месторождений углеводородов, среди которых выделяются пять значимых объектов с общими запасами около 290 млрд куб. м газа, 39 млн тонн газового конденсата и более 21 млн тонн нефти. В этой сфере было проведено масштабное исследование, за которое частные инвесторы, представленные 737 компаниями, выделили свыше 300 млрд руб., в то время как из государственного бюджета было затрачено 11 млрд руб. 

Одним из примечательных открытий стало Илгинское газоконденсатное месторождение, найденное на Знаменском участке в Иркутской области, запасы которого оценены почти в 136 млрд куб. м газа и 4,5 млн тонн конденсата. Кроме того, компания «Роснефть» с 2020 года проводила разведку на Митикъяхском участке, расположенном в Надымском и Тазовском районах Ямало-Ненецкого автономного округа, запасы которого, по предварительным оценкам, составляет порядка 19 млн тонн нефти.

На Таймыре, примерно в 80 км к северу от Дудинки, завершены исследования Северо-Байкаловского газового месторождения с запасами в 24,5 млрд куб. м. В Якутии также были обнаружены запасы на Нелятском нефтегазоконденсатном месторождении, которые составляют почти 20 млн тонн нефти и 3,3 млрд куб. м газа. Среди наиболее значимых открытий 2024 года Минприроды России выделяет нефтегазоконденсатное месторождение им. Н. В. Мышевского в Иркутской области, в котором запасы газа составляют 8,5 млрд куб. м.

Несмотря на задержки, связанные с санкциями и экономическими трудностями, нефтегазовые компании продолжают активно инвестировать в геологоразведочные работы. По итогам года уровень добычи оказался немного выше начальных ожиданий профильного министерства — по газу достигнут объем 685 млрд куб. м, а по нефти — 516 млн тонн.

На недавнем форуме БРИКС президент России Владимир Путин отметил, что страна располагает «невероятными» энергоресурсами, включая нефть, природный газ и уголь. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что России важно акцентировать внимание на имеющихся конкурентных преимуществах и не поддаваться на востребованную идею зеленой повестки. Некоторые эксперты в своих оценках отвергают позицию ряда государств, отказывающихся от углеводородного топлива, назвав это «бегством от цивилизации», и утверждают, что такое решение лишает их значительной доли промышленного потенциала.

#санкции #промышленность #газ #нефть #якутия #иркутская область #роснефть #таймыр #ямало-ненецкий автономный округ #илгинское газоконденсатное месторождение
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