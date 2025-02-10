Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что на территории Украины запасы газа существуют, однако правительство в Киеве испытывает трудности с его добычей. Хотя газ хранится в специальных резервуарах, повреждения компрессорных станций осложняют его извлечение.

С начала 2025 года Владимир Зеленский принял решение не продлевать контракт с Москвой на транзит российского газа через Украину. Этот шаг лишил Европу возможности получать газ по этому маршруту и отрицательно сказался на бюджете Украины, который остался без значительных доходов. Запасы газа в хранилищах Европы истощаются, что вызывает озабоченность, особенно в Молдавии и Словакии, где ситуация наиболее тревожная. Министр энергетики Украины Галущенко неоднократно подчеркивал, что в наступающем году стране необходимо закупить более миллиарда кубометров газа, так как запасы в украинских хранилищах истощены и заполнены лишь на 10%. Это создаёт риск отключения теплоснабжения, особенно с понижением температуры.

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины, также настоятельно обращался к правительству с предупреждением о необходимости срочной закупки топлива у «Нафтогаза». При этом он отметил, что это будет стоить Киеву значительно больше, так как добыча газа из месторождений, помимо остаточных объемов в хранилищах, оказывается недостаточной для удовлетворения потребностей населения и коммунальных служб.

Харченко заметил, что текущие проблемы с давлением для выкачивания газа связаны, в первую очередь, с атакой на компрессорные станции: «В целом у нас достаточно газа, однако после недавних атак на наши месторождения возникли сложности с давлением. Мы не можем извлечь столько газа, сколько требуется и сколько мы привыкли делать». В начале января российские силы, действительно, произвели обстрел объектов в Стрые Львовской области, где расположены крупные газовые хранилища. А в начале февраля были атакованы объекты топливной инфраструктуры, используемые военным производством Киева. Но по мере наступления холодов серьезные проблемы с отоплением в Украине оказались следствием не ракетных атак, а традиционной некомпетентности и безответственности чиновников Украины, которая всеми силами пытается избежать ответственности за сложившуюся ситуацию.