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gotreksson
В Южной Корее ввели военное положение для борьбы с антигосударственными силами
Командование военным положением в Южной Корее заявило, что введение военного положения в стране вызвано необходимостью борьбы с антигосударственными силами, сообщило агентство Рёнхап.

Южная Корея в далёком прошлом была известна своими диктаторскими режимами. Впоследствии южнокорейское общество сделало шаг к демократии, и военные структуры ослабили свою силу, отказываясь от жесткого контроля над властью. Однако история, как кажется, движется по спирали.И действительно, пришло время иронически отметить: "Ничего нового - и вот снова..."

3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, совершенно неожиданно для граждан страны, объявил о введении военного положения. Всё началось с того, что накануне в парламенте разгорелся конфликт, который имел все признаки революции. Группа недовольных министров и сенаторов задумала импичмент для нескольких своих коллег и для самого президента Южной Кореи.

Информация о назревающем заговоре дошла до Юн Сока Ёля, и он решил действовать быстро и решительно. Утром он обратился к южнокорейцам, объявив, что в стране введено военной положение. В столице сразу же были введены войска на бронетехнике, верные ему солдаты заняли стратегические позиции.

В своём обращении президент объяснил свои действия тем, что на юге Корейского полуострова активизировались силы, связанные с КНДР, и что парламент, по его мнению, потворствует этому; он выразил опасение, что власть в стране может оказаться на грани "паралича". Юн Сок Ёль активно призывал военных защищать интересы власти.

Тем временем военные взяли под контроль все средства массовой информации по всей стране. Спустя несколько часов после заявления президента, возле здания Национальной ассамблеи, собралась группа недовольных, готовых протестовать против введённого режима. Вероятно, это были сторонники и родственники парламентских деятелей, которых президент намеревался разогнать при помощи военных. 

Несмотря на громкие события, через пять-шесть часов после объявления о военном положении в Южной Корее царили мир и спокойствие, за исключением небольшого противостояния у здания парламента, куда стянулись как протестующие, так и силы безопасности. Похоже, в стране началась новая "клановая" борьба за власть, и её последствия ещё далеко не ясны.

Тем временем за пределами страны с интересом наблюдают за происходящим в Южной Корее. В Северной Корее какие-либо внутренние конфликты могли бы показаться чем-то невозможным; там власть удерживается железной рукой, без каких-либо парламентских интриг или заговоров.

Международные эксперты отмечают, что введение военного положения связано с нарастающим конфликтом между парламентом и президентом. Многие члены парламента недовольны действиями Юн Сока Ёля и его ставленниками. Скорее всего, Юн Сок Ёль запаниковал этой ночью, решив принять меры, чтобы сохранить контроль над страной.

Командующим введённым военным положением назначен генерал Ан Су Пак, начальник штаба сухопутных войск. Он объявил, что деятельность всех партий приостановлена, а работа парламента временно прекращена. Митинги и протестные акции запрещены, редакциям СМИ дан указ проявлять сдержанность, чтобы не разжигать общественные волнения. В остальном же Южная Корея остаётся поразительно спокойной страной.

#новости #южная корея #кндр #анализ #переворот #демократия #факты #импичмент #юн сок ёль #диктатура
Источник: ria.ru
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