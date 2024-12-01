Новая магистраль, соединяющая Зеленый Дол, Яранск и Котельнич, станет связующим звеном между северной и южной ветками Транссиба.

Эта стальная магистраль станет связующим звеном между северной и южной ветками Транссиба, о необходимости создания которой говорить начали довольно давно. Новый маршрут значительно упростит грузовые перевозки в этом направлении и откроет возможности для освоения известняковых месторождений, о которых упоминалось в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной федеральным правительством в июне 2008 года. Речь идет о железнодорожной линии, которая соединит Зеленый Дол, Яранск и Котельнич, пройдя через территории таких регионов, как Татарстан, Кировская область и Марий Эл. Властями этих областей в конце ноября 2024 года вновь был обсужден этот проект. Участники встречи рассмотрели различные варианты трассировки и достигли предварительных договоренностей о продолжении подготовительных работ. В результате была создана рабочая группа, которая в ближайшее время займется разработкой проекта предложения для РЖД.

Стоит отметить, что станция Яранск на Горьковской железной дороге является тупиковой. Она была открыта в 1976 году, хотя изначально планировалось, что поезда начнут курсировать сюда еще в начале XX века — обсуждалась возможность соединения Казани с Вятско-Петербургской железнодорожной линией. Проект был тщательно разработан отечественными инженерами: в 1912 году в районе Яранска была заложена Березовая роща (ныне заповедный лесопарк), чтобы смягчить шум от будущей железнодорожной линии. Однако из-за исторических событий, этот проект оказался отложенным на многие годы, хотя движение поездов до Йошкар-Олы стартовало в 1927 году. Проектирование дороги до Табашино завершилось в 1954 году, а до Яранска она добралась только 22 года спустя, так как строительство по различным причинам регулярно останавливали.

Сегодня рассматриваются два основных варианта продления этой 200-километровой ветки на север. Один из них предполагает трассировку вдоль федеральной автодороги Р-176 «Вятка» (связь Чебоксар, Йошкар-Ола, Киров и Сыктывкар). Альтернативный маршрут на 50 километров длиннее — новая линия может быть проложена через город Советск. Глава республики Марий Эл, Юрий Зайцев, в мае текущего года отметил, что вопрос не только о продлении линии до станции Котельнич, но также и о ее полной электрификации на всей протяженности. Он подчеркнул, что данный проект, призванный закрыть разрыв в железнодорожном коридоре «Север-Юг», в настоящее время имеет особое значение. Напомним, еще семь лет назад в РЖД выражали мнение, что до 2025 года не намерены рассматривать данный проект из-за низкого объема перевозок.

В 2017 году реализацию проекта оценили примерно в 43 миллиарда рублей (строительство 130 километров железной дороги от Яранска до Котельнича согласно предварительным подсчетам обошлось бы в 13 миллиардов рублей, а электрификация всей линии — в 30 миллиардов). Точные цифры необходимых инвестиций сейчас сказать сложно, однако, вероятно, на первом этапе будет реализовано строительство железной дороги, а электрификация начнется позже.

После подготовки предварительных документов в РЖД вновь произойдут оценки проекта. Власти заинтересованных регионов уверены, что реализация этого давнего замысла позволит увеличивать товарооборот, улучшить логистику в Приволжском федеральном округе и повысит инвестиционную и туристическую привлекательность республики Марий Эл. Также будет прокладываться прямой железнодорожный путь по маршруту Казань — Йошкар-Ола — Киров, что создаст дополнительные возможности для транспортного сообщения в этом важном для страны регионе.