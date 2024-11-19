Компания "Telia" объявила о потере интернет-связи через кабель, соединяющий Литву и Швецию, которая, вероятно, также повреждена в море. Оба инцидента произошли в один день и в близких зонах, вызывает подозрения литовских чиновников, которые рассматривают возможность преднамеренного повреждения кабелей.

Только вчера Финляндия забила тревогу: единственный подводный кабель связи, соединяющий страну с Европой, оборвался в районе немецкого города Росток. А уже сегодня паника охватила Литву.

Как сообщила компания "Telia", отвечающая за коммуникации в Литве, у них пропала интернет-связь через подводный кабель, который соединяет страну со Швецией. Глава технологического комитета "Telia", Андрюс Шемешкявичус, заявил, что связь исчезла около десяти часов утра 17 ноября. После проведенного расследования стало ясно: кабель, вероятно, поврежден где-то в море. По словам Шемешкявичуса, этот старый кабель часто находился под угрозой разрыва, что вызывает вопросы о его надежности. Однако самой Литве не понаслышке знакома проблема подводных кабелей. Интересно, что интернет-кабель, поврежденный в Литве, пересекается с тем, который в тот же день был оборван в Финляндии. "Мы не можем проигнорировать совпадение", — прокомментировали эту загадочную ситуацию литовские чиновники.

Вспоминая прошлые инциденты, связанные с кабелями, литовская сторона отметила, что старые проблемы возникали из-за нарушения судоходства. Судно, неправильно бросившее якорь, наносило ущерб на мелководье, но никогда не происходило ситуации с намеренными повреждениями. "Зачем так далеко закидывать якорь, чтобы повредить кабель?" - недоумевают литовцы.

Обостряет ситуацию и тот факт, что оба кабеля повреждены на площади всего 5-10 квадратных метров. "Со случайностью тут точно не связано", — утверждают представители Литвы и настаивают на необходимости тщательного расследования.

Пока, литовцам удалось смягчить последствия повреждения: трафик передачи данных сократился всего на треть благодаря тому, что связь между Литвой и Швецией осуществляется еще по двум работающим кабелям. Однако восстановление нормальной связи потребует временных затрат и финансовых ресурсов.

Теперь в Литве начнется настоящая "охота" на виновных в этой кабельной неурядице. Шутки шутками, но разговоры о возможных «водолазах» - спортсменах-туристах, Петрове и Боширове, не прекращаются. Как говорится, и между всем этим подводным кабельным хаосом может скрываться что-то большее, чем просто череда несчастных случаев на морских просторах.

Так или иначе, бесследное исчезновение связи между двумя странами стало настоящей головной болью и предпосылкой для многочисленных слухов и теорий заговора. Какой бы правдой ни была эта ситуация, уже ясно одно — подводные кабели требуют больше внимания, а возможно, и охраны от необъяснимых случайностей.