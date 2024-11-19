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gotreksson
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
Подводный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, внезапно оказался поврежден. Этот важный телекоммуникационный узел связывал столицу Финляндии, Хельсинки, с немецким портом Росток. Интересно, что кабель проложен практически рядом с российским газопроводом «Северный поток», при этом расстояние между ними в некоторых местах составляет всего несколько сотен метров.

Этот кабель является единственной прямой линией, соединяющей финскую территорию с материковой Западной Европой. Он был введен в эксплуатацию весной 2016 года, и его укладка была осуществлена вблизи подводного газопровода для упрощения монтажа. Длина этого кабеля составляет примерно 1174 километра, связывая Росток и Хельсинки. Совсем недавно в работе кабеля произошел сбой, что вызвало массовые жалобы на отсутствие связи. Начали тщательные поиски причин, и вскоре выяснили, что произошло повреждение кабеля. Более глубокие расследования привели специалистов к выводу, что кабель был порван на дне Балтики — по всей видимости, кто-то (или что-то) его повредило. Скорее всего, это дело рук подводных акул или других морских обитателей.

Примечательно, что этот передающий кабель принадлежит финской государственной телекоммуникационной компании «Cinia». На данный момент участок кабеля протяженностью 1200 километров стал практически бесполезным и лишенным функции в водах Балтики.

Тем не менее, представители компании стараются успокоить обеспокоенных граждан. В соответствии с оптимистичными планами, руководство «Cinia» сделало обнадеживающее заявление о том, что повреждение будет устранено в кратчайшие сроки — всего за пять дней. Однако вскоре оказалось, что из-за сложных метеорологических условий, царящих в море, процесс ремонта может затянуться вплоть до двух недель.

Учитывая, что этот кабель играет ключевую роль в обеспечении связи не только для частных пользователей, но и для бизнеса и государственных учреждений, его повреждение вызвало значительные неудобства. Особенно страдали сектора, зависящие от стабильного интернет-соединения, такие как финансовые услуги, электронная коммерция и образовательные учреждения.

На фоне инцидента группа активистов выступила с призывом к правительству обратить внимание на важность инфраструктуры связи и безопасности подводных кабелей. Они отметили, что подобные повреждения могут произойти и в будущем, если не будет предпринято дополнительных мер по защите кабелей от различных угроз, включая экологические факторы и действия морских обитателей. Активисты предложили создать специальную рабочую группу по мониторингу состояния подводных коммуникаций и разработке стратегии их защиты.Пока финские жители ищут альтернативные способы связи с материком, такие как мобильные сети и спутниковые решения, многие из них выражают недовольство по поводу ситуации. «Почему мы не можем полагаться на кабельные технологии? Ведь это 21-й век», — заявила одна из местных жительниц, искренне переживающая за потерю связи.

#новости #технологии #германия #интернет #финляндия #северный поток #телекоммуникации #авария #балтика #порт росток
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