В рамках выполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области планируется открыть движение по четырем новым автодорогам до конца текущего года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья. Это значимое событие обещает значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона и повысить комфорт передвижения для жителей и гостей области.

В Подмосковье через четыре года появится новая автомобильная дорога. До 2026 года отечественные специалисты займутся разработкой проекта, который после завершения будет отправлен в специализированный орган для экспертизы. Ожидается, что движение по двухполосной трассе, соединяющей города Химки и Долгопрудный, начнется в 2028 году.

Дорога начнётся от квартала Ивакино в микрорайоне Клязьма-Старбеево города Химки; её стартовая точка расположится между домами №41 и №43 и будет протянута в западном направлении до реки Клязьма. Для пересечения этой водной преграды в районе 5-й Клязьминской улицы и проезда №6 построят новый мост. После пересечения реки маршрут сделает поворот на северо-восток и, пройдя между Нефтяной гаванью и Базовским прудом, выйдет на Новое шоссе. Как подчеркнули на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, новая дорога длиной 2,5 км значительно повысит транспортную доступность в этом районе. Жители микрорайонов Павельцево и Ивакино получат удобный выезд на Дмитровское шоссе, а также доступ к Международному шоссе и высокоскоростной трассе М-11 «Нева».

Когда в 2023 году была озвучена эта инициатива, обсуждался еще один вариант трассировки, который предусматривал движение в сторону аэропорта Шереметьево. Согласно этому плану, дорога должна была поворачиваться на запад у Базовского пруда и следовать вдоль его побережья до Нового шоссе, соединяясь с ним в районе развязки со Старошереметьевским шоссе. Также раньше сообщалось о намерении открыть движение по новому маршруту в 2025 году, но сроки позже пересмотрели, и теперь запуск ожидается в 2028 году.

Стоит отметить, что жилой комплекс «Квартал Ивакино» активно развивается: площадь застройки превышает 45 гектаров, а завершение проекта намечено на начало 2030-х годов. В ближайшие годы здесь возведут множество новых высотных зданий и необходимую социальную инфраструктуру, включая три детских сада, две школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

До конца текущего года в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет сдано четыре новых объекта. В частности, будет введена первая часть Южно-Лыткаринской автодороги протяженностью 16 км, которая в конечном итоге достигнет 45 км и соединит скоростную трассу М-12 «Восток» с Варшавским шоссе, проходя через пять подмосковных округов.

В Красногорске и Раменском округе также будут возведены два путепровода, которые разгрузят уличную сеть и улучшат транспортную доступность в данной части области. Длина этих объектов составит 410 метров (с подходами — 1,4 км) и 382 метра (с подходами — 1,2 км). Кроме того, на завершающем этапе находится строительство Северного обхода Лобни протяжённостью 9 км, где до начала следующего года планируется открыть движение по транспортной развязке на Рогачевском шоссе (длина — 1,4 км).