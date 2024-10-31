Skoda представила второе поколение Kodiaq RS — спортивного флагмана среди чешских кроссоверов. Эта новая версия не только обновила свой внешний облик, но и значительно улучшила свои технические характеристики по сравнению с предшественником. Kodiaq RS по праву можно назвать не просто семейным автомобилем, а настоящим спортивным кроссовером, который способен принести радость от вождения и уверенность на дороге в любых условиях. Давайте более подробно рассмотрим, какие новшества предлагает этот автомобиль.

Двигатель и динамика

Одним из самых значимых изменений в новом Kodiaq RS стал его двигатель. Под капотом кроссовера расположился двухлитровый турбированный мотор «четвёрка», знакомый по легендарному VW Golf GTI. Этот агрегат способен выдавать 265 лошадиных сил — на 20 л.с. больше чем у предшествующей модели Kodiaq RS. Крутящий момент составляет внушительные 400 Нм, что обеспечивает автомобиль превосходной динамике.

Skoda уверяет, что новый Kodiaq RS разгоняется до 100 км/ч всего за 6,3 секунды. Для семиместной версии этот показатель немного выше — 6,4 секунды, но для такого крупного кроссовера это все равно отличный результат. Максимальная скорость достигает 231 км/ч, что делает Kodiaq RS одним из самых быстрых автомобилей в своём сегменте.

Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, которая обеспечивает плавные и быстрые переключения. Полный привод идёт в стандартной комплектации, что гарантирует отличное управление и стабильность на дороге, независимо от того, движетесь ли вы по городским улицам или загородным трассам.

Подвеска и управление

Ключевой особенностью нового Kodiaq RS является адаптивная подвеска DCC Plus. Эта система позволяет водителям выбирать из 15 вариантов настроек демпфирования, что обеспечивает оптимальный комфорт и управляемость в любых условиях. Без разницы предпочитаете ли вы плавное вождение или же хотите почувствовать спортивный характер автомобиля, Kodiaq RS с легкостью подстроится под ваш стиль вождения.

Благодаря режимам работы электроники водители могут адаптировать параметры автомобиля к дорожной ситуации. Доступны режимы экономии, стандартные, комфорта и спортивного стиля, а также специальные настройки для снега и бездорожья. Это делает Kodiaq RS универсальным автомобилем для любых ситуаций — от спокойных городских поездок до скоростных загородных маршрутов.

Внешный вид

реклама





Внешне новый Kodiaq RS продолжает традиции спортивного дизайна Skoda. Кроссовер получил обновлённые бамперы, затемнённую отделку кузова и стильные 20-дюймовые диски с яркими красными тормозными суппортами. Эти элементы подчеркивают спортивный дух автомобиля и делают его визуально более динамичным и агрессивным.

Матричные светодиодные фары, входящие в стандартное оснащение, обеспечивают отличную видимость в любых погодных условиях. Также Kodiaq RS состоит из светодиодных задних фонарей с уникальной световой подписью, что делает его ещё более заметным на дороге.

Интерьер

Внутри Kodiaq RS предлагает два варианта отделки, выполненные в чёрно-красной гамме, что подчеркивает спортивное настроение автомобиля. Водитель и пассажиры смогут насладиться комфортными креслами с надежной боковой поддержкой, что обеспечивает удобство даже в длительных поездках.

Руль выполнен в спортивном стиле и обшит кожей с контрастной прострочкой. Центральное место в интерьере занимает мультимедийная система с двумя крупными дисплеями — 10-дюймовым приборным кластером и 13-дюймовым сенсорным экраном. Эти экраны обеспечивают легкий доступ ко всем функциям автомобиля и информационно-развлекательной системе.

Кроме того, Kodiaq RS имеет подогрев заднего дивана, что особенно актуально в условиях холодного климата. В стандартной комплектации предусмотрена премиальная аудиосистема Canton, которая порадует меломанов качественным звуком.

Технологии и безопасность

Skoda всегда уделяла особое внимание безопасности, и новый Kodiaq RS не стал исключением. Автомобиль оснащён множеством современных систем помощи водителю и активной безопасности, что делает каждую поездку не только комфортной, но и безопасной.

Среди ключевых систем безопасности можно отметить адаптивный круиз-контроль, который помогает поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущих машин. Система удержания полосы движения активно вмешивается в управление, если водитель невольно покидает свою полосу. Ассистент предотвращения столкновений работает в связке с системой автоматического торможения, что помогает избежать аварийных ситуаций в условиях городского движения.

реклама





Также следует упомянуть систему мониторинга слепых зон и ассистента выезда с парковки, которые значительно облегчают маневрирование в ограниченных пространствах. В дополнение, Kodiaq RS оборудован системой распознавания дорожных знаков и ассистентом движения в пробках, что делает автомобиль отличным помощником малоопытным водителям в городских условиях.

Производство и перспективы на рынке

Новое поколение Skoda Kodiaq RS будет производиться на заводе в Чехии, но для некоторых рынков предусмотрена крупноузловая сборка. В Казахстане, к примеру, уже получено локальное ОТТС, что позволяет компании наладить производство и продажи в ближайшее время.

На заводе в Костанае будет производиться версия Kodiaq второго поколения с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом», также с полным приводом. Этот шаг позволит Skoda значительно укрепить свои позиции на рынке СНГ. В текущем ассортименте на рынке Казахстана представлен полноприводный Kodiaq предыдущего поколения с начальной стоимостью 17,49 млн тенге, что в переводе по курсу на день подготовки обзора составляет около 3 489 000 рублей. Официальная цена на новый Kodiaq RS пока не анонсирована. Учитывая улучшенные характеристики и более богатую комплектацию, можно с уверенностью предполагать, что стоимость возрастёт, но точные цифры станут известны ближе к началу продаж.

Новый Skoda Kodiaq RS — это сочетание мощности, стиля и универсальности. Модель второго поколения получила не только более мощный двигатель, но и ряд технологических новшеств, которые позволяют ей занять достойное место на рынке спортивных кроссоверов. Улучшенная динамика, полный привод, адаптивная подвеска и богатая комплектация делают Kodiaq RS привлекательным выбором для тех, кто ищет автомобиль, который сочетает в себе спортивные характеристики и комфортабельность для всей семьи.