С января 2025 года аэропорт Усть-Илимска начнёт принимать самолёты третьего класса пассажировместимости — более 20 кресел. Уже проведена сертификация, на основании сертификата аэропорт внесли в государственный реестр аэродромов и вертодромов Российской Федерации. Получено свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

Этот аэропорт, когда-то претендовавший на международный статус, некоторые называли «Шереметьево-3». Расположен он на расстоянии около 5 тысяч километров к востоку от Москвы — в Усть-Илимске, Иркутская область. Первый самолет — турбореактивный пассажирский ЯК-40 — приземлился здесь в феврале 1980 года, а на тот момент терминал был обыкновенным деревянным зданием. С течением времени потребность в расширении аэропорта стала очевидной. Спрос на авиаперевозки рос, и советское руководство планировало развивать этот сибирский город как ключевую платформу для масштабного освоения северных регионов.

В результате в аэропорту появились новые объекты: взлетно-посадочная полоса, способная принимать более крупные самолеты; вместительный аэровокзал, здание командно-диспетчерского пункта и аварийно-спасательной станции. К концу 1980-х в Усть-Илимск начали регулярно прилетать Ту-154, а в 1990-х — такие модели, как Боинг-757, Ту-204, Ил-62М, Ан-124 «Руслан» и Ил-76.

Благодаря этому аэропорту Усть-Илимск, городской центр в лесном окружении, не ощущал себя изолированным от остального мира. Местные жители и командировочные часто пользовались авиаперевозками. Например, в 1989 году «Туполев» выполнял ежедневные рейсы в Москву, и спрос на билеты был настолько высок, особенно в отпускные сезоны, что о покупке следовало позаботиться заранее — за несколько недель до вылета. Через Усть-Илимск совершались даже транзитные рейсы в различные города Союза.

После распада СССР аэропорт продолжал уверенно развиваться и стал лидером по техническому оснащению в Восточной Сибири. В 1993 году открылся новый аэровокзал, способный обслуживать до 450 пассажиров в час. Посадка на самолеты осуществлялась через закрытые телескопические трапы, которые в тот период были доступны лишь в Усть-Илимске и «Шереметьево-2», что сделало этот аэропорт заметным даже в кругах высокопоставленных гостей. Так, в 1996 году, политик Ирина Хакамада, посетившая Усть-Илимск, назвала его «Шереметьево-3». В 1997 году была удлинена взлетно-посадочная полоса до 3,1 километра, и началось строительство новых объектов сопутствующей инфраструктуры, что готовило аэропорт к получению международного сертификата. Но в 1998 году произошел финансовый кризис, который повлек за собой снижение пассажиропотока и накопление долгов. В итоге, к середине 2000-х аэропорт оказался фактически заброшенным. Здания и оборудование начали растащить, а охрану с территории сняли в 2006 году.

Несмотря на это, вопрос о восстановлении аэропорта ни раз поднимался, и только в 2013 году было принято решение о возрождении. Появилось МУП «Посадочная площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска», а оставшиеся здания передали городу. В том же году были возобновлены рейсы в Иркутск на легких двухмоторных самолетах, хотя и нерегулярно. В качестве терминала использовался строительный вагон площадью 18 квадратных метров.

В 2019 году был построен новый пассажирский терминал площадью 500 квадратных метров, что стало важным шагом в истории аэропорта. Хотя он мог обслуживать только 50 пассажиров в час, факт его возрождения предсказывал будущее развитие как самого аэропорта, так и города в целом. В 2023 году в Усть-Илимске был запущен Целлюлозно-картонный комбинат с инвестициями более 90 миллиардов рублей.

Аэродром продолжает развиваться и сейчас. С усилиями местных властей, Росавиации и группы «Илим» проводятся активные работы. В середине октября 2024 года стало известно, что с начала следующего года начнут выполняться рейсы на самолетах третьего класса вместимостью более 20 человек. Более того, перелеты по маршруту Иркутск — Усть-Илимск — Иркутск будут осуществляться ежедневно.

Как было отмечено, все необходимые процедуры для получения статуса аэродрома гражданской авиации класса «Г» завершены. Сертификат соответствия оформлен, и теперь Усть-Илимский аэропорт с современным аэронавигационным оборудованием внесен в государственный реестр гражданских аэродромов России.