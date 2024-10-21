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gotreksson
Гендиректор BMW: европейский запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания «нереалистичен»
В 2035 году Евросоюз вступит в новую эру: вводится запрет на производство и продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Эта инициатива, безусловно, натолкнулась на возмущение в автомобилестроительной отрасли, и одним из самых ярких критиков стал Оливер Ципсе, генеральный директор BMW. Он уверяет, что такой шаг обернется «массированным спадом» для европейского автопрома.

Пока у сторонников и противников решения ЕС не утихают горячие дебаты, вопросы о готовности континента оставить привычные бензиновые и дизельные автомобили становятся все более актуальными. На Автосаммите в Париже, Ципсе с горечью заявил, что запрет автомобилей с ДВС — «нереалистичное» решение. Кроме того, он раскритиковал предоставляемые субсидии на электромобили как «неустойчивые» и не способствующие долгосрочному успеху. Двигатели внутреннего сгорания традиционно были ядром автомобильной индустрии Европы, поддерживая существование не только гигантов вроде BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, но и многочисленных малых и средних компаний, производящих ключевые компоненты. Теперь же, по мнению Ципсе, этот значимый сектор находится под угрозой исчезновения. Переход на электромобили стал настоящим испытанием для европейского автопрома, который сталкивается с рядом вызовов: от завершения субсидий до растущей конкуренции со стороны китайских компаний, таких как BYD.

Запрет на автомобили с ДВС, по словам Ципсе, способен «поразить Европу в сердце». Он прогнозирует, что это приведет к «глобальному спаду» в автомобилестроении, перерастающему в экономический кризис.

Автопроизводители также озабочены течение времени и краткосрочными обязательствами. В следующем году Европейский Союз ужесточит нормы по выбросам, и если производители не смогут увеличить спрос на электромобили, они столкнутся с серьезными штрафами — до 15 миллиардов евро.

Компании, такие как BMW и Mercedes, кажутся подготовленными к выполнению жестких требований Еврокомиссии. Однако Volkswagen, Stellantis и Renault, по мнению экспертов Bloomberg, могут оказаться в затруднительном положении. Возможным выходом для них станет покупка квот на выбросы у тех, кто уже соответствует требованиям, например, у Tesla.

Тем не менее Карлос Таварес, глава Stellantis, уверенно заявил, что его компания не намерена прибегать к такой практике: «Мы будем на 100% выполнять требования».

#автомобили #электромобили #экология #volkswagen #bmw #renault #двс #автопроизводители #двигатели внутреннего сгорания #mercedesbenz
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