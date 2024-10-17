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gotreksson
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» осенью 2024-го открываются обходы Кемерово и Усолья-Сибирского
Ключевая транспортная артерия Западно-Сибирского региона, федеральная трасса Р-255 «Сибирь», столкнулась с масштабными преобразованиями. В 2024 году открываются два важных обхода: обход города Кемерово, строительство которого началось в 2021 году после длительных ожиданий, и обход Усолья-Сибирского, который начался летом 2019 года. Эти инфраструктурные проекты помогут разгрузить городские улицы, повысить пропускную способность и улучшить безопасность движения.

Ключевая транспортная артерия Западно-Сибирского региона продолжает свое масштабное преображение. Осенью 2024 года ожидается запуск двух значимых объектов. Один из них — долгожданный обход города Кемерово, который строится более 50 лет. Идея о его реализации возникла еще в 1970-х годах, однако фактические работы начались лишь в 2021 году. Это шоссе имеет критически важное значение для региона, поскольку существующая инфраструктура давно перестала справляться с растущими нагрузками. Сегодня через Кемерово проезжают не менее 15 тысяч автомобилей ежедневно. Появление новой четырехполосной обходной дороги значительно разгрузит городские улицы и улучшит экологическую ситуацию. Общая протяженность нового маршрута, который пройдет от Борового до Топков, составит 47,5 километра. Несмотря на то что по документам срок сдачи объекта намечен на 2027 год, благодаря поддержке федерального центра и слаженной работе специалистов, первые автомобили смогут проехать по дороге уже в октябре-ноябре этого года. При этом еще в начале июля степень готовности проекта не превышала 70%.

Строительство велось круглосуточно, было задействовано свыше тысячи специалистов и множество единиц техники. В ходе реализации проекта выполнен значительный объем земляных работ, возведено четыре транспортные развязки и двенадцать мостов, самым крупным из которых стал мост через реку Томь протяженностью 885 метров, поддерживаемый десятью опорами и девятью пролетами. Кроме того, в рамках данного проекта был построен первый за Уралом экодук длиной 78 метров и шириной 50 метров, предназначенный для безопасного пересечения дороги животными. Также переустроены магистральные газопроводы «Новосибирск – Кузбасс» и «Парабель – Кузбасс».

Другой важный объект — обход Усолья-Сибирского на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», его открытие также запланировано на осень этого года. Протяженность нового участка составит 42 километра, и его строительство считается крупнейшим дорожным проектом в Приангарье. Работы на этом участке начались летом 2019 года, и, несмотря на обещания властей ускорить процесс, движение откроется в ожидаемый срок — во второй половине октября 2024 года.

С появлением новых обходных маршрутов городские улицы будут освобождены от транзитного транспорта, что сделает движение по данному участку федеральной трассы более безопасным. Время в пути на этом участке сократится с двух часов до приблизительно сорока минут. Открытие обоих новых обходов значительно повысит пропускную способность трассы Р-255 «Сибирь», нагрузка на которую в последние годы все время увеличивается.

Участок дороги, проходящий в стороне от Усолья-Сибирского и поселка Тельма, будет соответствовать параметрам первого технического класса — по две полосы в каждую сторону. В рамках проекта построили пять мостов и шесть транспортных развязок, три из которых имеют разные уровни. Установлено почти 30 километров линий освещения, также монтированы барьерные ограждения. Эта дорога стала продолжением обхода Ангарска, и участок от села Мальта до Иркутска теперь насчитывает около 75 километров с четырьмя полосами движения. Заметим, что федеральная трасса Р-255 «Сибирь» проходит через Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области, а также Красноярский край. Общая ее длина составляет 1800 километров. Особенно проблемные участки, такие как обход Ачинска и Нижнего Ингаша, обсуждаются уже давно.

Еще в 2017 году сообщалось о разработанных проектах для решения этих вопросов, планировавшихся к реализации до 2020 года, но они не были реализованы. В Росавтодоре уточнили, что подготовительная работа в этом направлении продолжается, однако сроки начала работ пока не известны. Скорее всего, это произойдет не ранее 2025 года.

#новости #транспорт #строительство #дороги #сибирь #мосты #кемерово #западная сибирь #приангарье #р-255 «сибирь»
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