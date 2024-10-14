Нет, этот автомобиль не предназначен для тех автолюбителей, которые считают, что их машина недостаточно мощная. Здесь не идет речь о стрит-рейсинге. Однако цифры, представленные в технических характеристиках, действительно впечатляют.

В этот раз компания Mercedes-Benz выпустила максимально мощный люксовый седан S-класса в гибридном исполнении. Да, даже легендарные немецкие Мерседесы переходят на гибридные технологии. На данный момент на рынке предлагается Mercedes-AMG S63 E в кузове Long Performance, который находится в наличии у одного из дилеров в Москве. Хотя на выставочной площади «РМ» его не встретишь, уверенно можно сказать, что автомобиль будет представлен в одном из дилерских залов. Высокое качество исполнения и невероятные размеры этого премиум-седана (длиной 5,3 м) за 31 миллион рублей навряд ли кого-то удивят. Однако посмотреть на силовую установку нового Mercedes-Benz было бы весьма любопытно.

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Экстерьер S63 E в значительной степени соответствует традициям Mercedes. Отличия заключаются в слегка измененной форме переднего бампера и, конечно же, в новой решетке радиатора с вертикальными ребрами. Дизайн обновленной решетки Panamericana пришелся многим по душе, возможно, даже больше, чем предыдущая версия с горизонтальными ламелями. Удивительно, как гармонично в общий вид автомобиля вписываются утончённые боковые линии и огромные многоспицевые колесные диски. Интерьер гибридного Mercedes-AMG S63 E оказался неожиданно скромным, без излишества и показной роскоши. Перед водителем представлена цифровая панель приборов, которая, надо отметить, довольно велика по сравнению с аналогами других брендов. Второй экран выглядит очень удобным, явно сделанным с немецкой практичностью. Кажется, что дисплей фактически заменил центральную консоль.

Особое внимание стоит обратить на мультифункциональное рулевое колесо. Инженеры позаботились о том, чтобы расположение кнопок на спицах не мешало водителю управлять автомобилем, и в то же время все кнопки легко доступны практически «на ощупь». Качество материалов и уровень отделки, разумеется, на высшем уровне.

Силовая установка Mercedes-AMG S63 E состоит из бензинового V8 объемом 4 л, развивающего 603 л.с. и 900 Н·м крутящего момента. На каждый литр рабочего объема у двигателя приходится невероятные 153 л.с. Это потрясающий результат, даже для «немца». При этом ресурс двигателя в среднем составляет около 400 тыс. км пробега. Вопрос, как такое может быть — остается без ответа. Заметно, что лишь бензиновый двигатель с запасом справляется с массивным автомобилем весом 2,5 тонны. Две турбины с промежуточным охлаждением позволяют развить рабочие обороты до 4000 об/мин всего за секунду.

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Работает двигатель в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, а основная часть крутящего момента передается на задние колеса. Передний мост подключается как по желанию водителя, так и автоматически при достижении скорости в 60 км/ч. Это уже классическая схема заднеприводной трансмиссии, позаимствованная от предыдущей модели GT 63 SE.

На заднем мосту установлен электромотор мощностью 188 л.с., обладающий встроенной двухскоростной коробкой передач и собственной системой охлаждения, а также дифференциалом повышенного трения. Вместе с бензиновым мотором электродвигатель обеспечивает до 791 л.с. и 1430 Н·м. При этом часть крутящего момента может передаваться на передний мост, и существует возможность регулировать мощность отдельно для электродвигателя и ДВС.

В экстренных случаях система может кратковременно выдавать 802 л.с. В результате разгон этого тяжелого и длинного седана до сотни занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч — причем это не предел, а программное ограничение.

Подача энергии осуществляется через Li-Ion батарею емкостью 13,1 кВт·ч, установленную под полом багажника. Седан может передвигаться как на бензиновом двигателе, так и в сочетании с электромотором, либо исключительно на электричестве. Удивительно, что этот эксклюзивный S63 E Long Performance выполнен по схеме PHEV, позволяя заряжаться от внешних источников электроэнергии, включая домашнюю сеть, при наличии подходящей зарядной станции.

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Подвеска супер мощного AMG S63 E Long Performance полностью независимая, с многорычажными системами на обоих мостах, оснащенными пневмобаллонными амортизаторами и электронной регулировкой жесткости. Интересно, что задние колеса способны подруливать, что позволяет автомобилю маневрировать на узких участках дороги, как обычному среднеразмерному седану.

Расход топлива по заверениям немецких инженеров при комбинированной эксплуатации ДВС и электродвигателя составляет всего 4,4 л на 100 км. Конструкция привода Mercedes-AMG S63 E Long Performance также позволяет двигаться исключительно на батарее. В этом случае заряда хватит на 31-33 км, что вполне достаточно для повседневных поездок по городу. Автомобиль также оборудован системой рекуперации, которая эффективно помогает экономить заряд батареи, но многое зависит и от квалификации водителя.

Кроме того, Mercedes-AMG S63 E был оснащён разнообразными системами помощи водителю, что делает процесс вождения не только комфортным, но и безопасным. Современные технологии, такие как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение, работают в синергии с мощным двигателем и гибридной системой, обеспечивая непревзойдённый уровень защиты для всех пассажиров. Пока многие автопроизводители продолжают упрощать свои модели, Mercedes придерживается высоких стандартов в плане отделки и внимания к деталям. Специально для этой модели Mercedes разработала новые передние сиденья с множеством индивидуальных настроек и функцией массажа, что добавляет дополнительный уровень удобства. Доступ к infotainment-системе осуществляется через сенсорный экран с поддержкой голосовых команд и жестов, что дает возможность управлять мультимедийной системой в дороге без необходимости отвлекаться от вождения.

Однако, несмотря на все высокотехнологичные решения и статус премиум-бренда, Mercedes-AMG S63 E остаётся прежде всего автомобилем, созданным для истинных любителей скорости и мощности. Его спортивные характеристики и управление делают его не просто транспортным средством, а настоящим инструментом удовольствия от вождения, способным впечатлить даже самых искушённых автолюбителей.