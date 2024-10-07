Создание надежного мотора на сегодняшний день остается такой же сложной задачей, как и пятьдесят лет назад. Автопроизводитель, которому удается выпустить действительно надежный двигатель, сможет извлекать прибыль из его продажи на протяжении многих лет. Традиционно в области моторостроения лидируют японские, корейские и немецкие производители. Американские двигатели обычно характеризуются впечатляющим запасом прочности; например, если японцы применяют коэффициент 1,4, немцы поднимают его до 1,9, то в оригинальных американских моторах этот коэффициент может достигать от 2,5 до 3, что касается таких деталей, как коленвал или шатун. Корейцы, в свою очередь, преимущественно дорабатывают немецкие и японские моторы до предельной степени совершенства.

На сегодняшний день условный рейтинг из 10 брендов, расположенный по убыванию надежности мотора, выглядит следующим образом. Первое, седьмое и восьмое места занимают Chrysler, GM и Ford. Chrysler является одним из наиболее высокотехнологичных американских концернов в области двигателей внутреннего сгорания. General Motors активно приобретает интересные разработки, а Ford с момента, когда самолеты имели поршневые моторы, тесно сотрудничает с Daimler. Второе и шестое места занимают Porsche и Mercedes-Benz. Обе компании имеют собственные школы двигателестроения, которые активно работают уже в третьем и четвертом поколениях инженеров. Это безусловно одни из лучших команд в мире. Их двигатели, хоть и весьма сложные, благодаря высокой точности и качеству сборки, служат долго и надежно.

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Третье место занимает южнокорейская Hyundai. Первые двигатели компании базировались на агрегатах немецких марок, преимущественно Opel и VW. Корейцы «выросли» из этих моторов и создали собственные, отличающиеся простотой конструкции и высоким качеством сборки, не уступающим японским и немецким аналогам.

Четвертое, девятое и десятое места отведены Nissan, Honda и Toyota. Honda на сегодняшний день является лидером в разработке и производстве маломощных и двухтактных двигателей. Nissan предлагает отличные моторы для тяжелых кроссоверов, а также неплохие дизеля и турбированные агрегаты. У Toyota нет ярко выраженного лидерства в двигателях, но ее моторы ценятся за точный расчет и качественную сборку. Если двигатели Mitsubishi, Nissan и Honda часто копируются и модифицируются, то Toyota в лучшем случае лицензируют свои агрегаты, и их модернизация после инженеров Toyota не имеет особого смысла.

Если рассматривать конкретные модели, первое место по надежности стоит отдать мотору Chrysler Slant 6-225. Это шестицилиндровый двигатель с двумя клапанами на цилиндр и мощностью до 145 л.с. и 237 Н·м. С чугунным блоком и карбюраторной системой, он стал одним из «двигателей миллионников» 80-х годов. Он устанавливался на классические американские седаны, такие как Chrysler Fifth Avenue. Двигатель работал на бензине с октановым числом А-92 и имел автоматическую трансмиссию, что явно способствовало увеличению ресурса. Его расход бензина составлял от 11,8 до 13 литров на 100 км, и он отличался низкими оборотами и небольшой степенью сжатия. Второе место занял Porsche с мотором M44, имеющим рабочий объем 2.7 л и мощность 275 л.с. Это оппозитный двигатель, который считается спортивным и устанавливается на модели Cayman и Boxster. За этот двигатель компания получила премию «Двигатель года». В целом Porsche была удостоена различных наград за лучшие моторы с 2000 года уже пять раз, включая агрегаты для моделей 911 Turbo и 911 Carrera S. Начало награждений восходит еще к 1967 году, когда появились первые модели 911.

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Интересно, что в этот период Porsche превратилась в генератора новых идей и изобретений, многие из которых были успешно реализованы в их моторах, что дало им значительные преимущества и укрепило репутацию надежности и долговечности по сравнению с конкурентами. В моторах Porsche уже тогда широко использовались алюминиевые блоки и головки, тогда как у многих конкурентов доминировали чугунные решения.

На третьем месте расположилась компания Hyundai с моторами серии Gamma, имеющими рабочий объем 1.4 л и 1.6 л, а также двигателями серии Mu на 2.7 л. Двигатели Gamma, такие как G4FC и G4FT, хорошо известны владельцам моделей Accent, Rio, Solaris, i30 и Ceed. Хотя мощность этих моторов невелика и конструкция довольно проста, старые версии работали без сбоев, за исключением некоторых проблем с цепью ГРМ в модели Ceed. Однако после модификаций, когда катализатор был установлен ближе к выпускному тракту, в цилиндры стали попадать крошки выгоревшей керамики, вызывая задиры. В дальнейшем эти проблемы были устранены, и двигатель Gamma по-прежнему считается одним из самых надежных. Второй мотор G6EA из семейства Mu устанавливался на Santa Fe и Majestic. С рабочим объемом 2.7 л и мощностью до 200 л.с., этот мотор обладает умеренной степенью форсирования и сниженной степенью сжатия, а также чугунным блоком и изменяемой геометрией впускного коллектора, что положительно сказывается на надежности. Несмотря на то, что Hyundai заявляет ресурс G6EA на уровне 300 тыс. км, на практике он может служить до 350-370 тыс. км, что свидетельствует о высоком уровне надежности этих двигателей.