В Китае был построен новый мост, который стал обладателем самого крупного арочного пролета в мире длиной 600 метров. Этот мост является частью скоростной автомагистрали и представляет собой важный этап в мостостроении благодаря использованию передовых технологий, таких как вакуумная заливка бетона.

В 2024 году в Китае был реализован очередной знаковый проект, который вновь подтвердил статус страны как мирового лидера в области мостостроения. Китай стал обладателем множества уникальных рекордов и сегодня может похвастаться множеством выдающихся объектов, демонстрирующих высокий уровень мастерства местных инженеров в решении сложнейших задач. Недавнее сооружение, возведенное в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, пополнило внушительный список рекордсменов. Этот четырехполосный автопереход через реку Хуншуй стал обладателем самого крупного арочного пролета в мире, составившего 600 метров. Он на 25 метров опередил предыдущего рекордсмена — Pingnan Third Bridge, построенный в 2020 году в том же регионе. Теперь в списке самых длинных арочных мостов в ТОП-5 все объекты принадлежит исключительно Китаю. В ТОП-50 мостов 39 из них являются китайскими, причем 29 были построены всего за последние пятнадцать лет. На 36-м месте находится Бугринский мост в Новосибирске, открытый в 2014 году, с пролетом 380 метров.

Новый рекордсмен, Longtan Tianhu Bridge, имеет общую протяженность 2,5 километра (из них русловая часть составляет 760 метров) и служит частью скоростной автомагистрали между уездами Пинтан и Тяньэ. Этот мост пересекает глубокое водохранилище на реке Хуншуйхэ, недалеко от плотины Лунтань. Как сообщил американский журнал Engineering News-Record (ENR), данное сооружение стало важным этапом в истории мостостроения.

В рамках кампании, начатой в 2020 году, были применены передовые технологии, включая вакуумную заливку бетона при предварительном напряжении анкерных конструкций. Этот метод был разработан южнокорейскими специалистами и запатентован в 2015 году. Успешное применение этой технологии на объекте в Гуанси-Чжуанском автономном районе открывает новые горизонты в строительстве арочных конструкций столь внушительных размеров. Ранее построенные рекордсмены с арочными пролетами длиннее 450 метров были выполнены из стали. В 2025 году в Китае планируется завершение строительства моста Fenglai Bridge, который займет второе место по длине пролета — 580 метров. Однако его сооружение ведется по более традиционной технологии, и он станет самым крупным арочным мостом с ферменной конструкцией из стали. Общая длина моста над ущельем реки Даси составит 1,1 километра, а его высота достигнет 300 метров.