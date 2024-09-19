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gotreksson
Центробанк сделал разумное предложение для развития российской экономики
Банк России предложил Правительству изменить подход к распределению бюджетных средств, сосредоточив внимание на субсидировании не только банковских кредитов, но и выпуске облигаций и акций. Новый подход позволит избежать излишнего давления на банковскую систему и повысить эффективность инвестиций, обеспечивая более прямое финансирование компаний.

Банк России сделал неожиданное, но весьма разумное предложение Правительству. Пока ранее регулятор во что бы то ни стало пытался склонить правительство к сокращению бюджетных ассигнований на развитие экономики, теперь он предлагает изменить подход к распределению доступных финансовых ресурсов.

Ключевым инструментом стимулирования экономического роста остаётся бюджетное субсидирование банковских кредитов. Таким образом, профильное ведомство устанавливает уровень льготной ставки, необходимой для поддержки определённых отраслей, и разница между ставкой, назначаемой банками, и льготной ставкой компенсируется бюджетными средствами. Однако в настоящее время ситуация значительно ухудшилась по сравнению с тем, что было полтора года назад. При ставке рефинансирования на уровне 7,5% в то время банковская ставка для корпоративного сектора находилась на уровне примерно 10%. В такой ситуации, при запланированной льготной ставке в 3%, из бюджета приходилось компенсировать лишь разницу в 7%. На данный момент, когда ставка "ключа" достигла 19%, а банковская ставка превысила 21%, государственные ассигнования теперь должны покрывать разницу в примерно 18%. То есть финансирование субсидий возросло в шесть раз. И это в лучшем случае.

В таких условиях бюджетных ресурсов явно недостаточно для поддержания всех программ, направленных на экономическое развитие. Поэтому правительство вынуждено сокращать число действующих программ, увеличивать уровень льготной ставки и ограничивать круг получателей субсидий. Регулярные сообщения о том, что бюджетные лимиты на субсидии исчерпаны, говорят о том, что действие ряда программ приостановлено. 

Тем не менее, такой подход со стороны Центробанка привёл лишь к уменьшению числа активных инструментов экономического развития, которые уже зарекомендовали себя как эффективные. В то же время объём бюджетных ресурсов остался прежним: деньги просто стали распределяться на меньшее число программ. С точки зрения монетарной политики, которой придерживается Центробанк, это не изменяет общей картины.

С учётом того, что правительство не намерено сокращать финансирование экономического развития, ведомство Набиуллиной предложило альтернативную схему распределения финансовых средств. Если сейчас основным инструментом остаётся субсидирование банковских кредитов, то Центробанк считает, что эти субсидии можно направить на другие способы привлечения капитала, например, на выпуск акций и облигаций компаниями.

Что касается акций, то здесь даже не стоит углубляться в комментарии. На сегодняшний день интересы компаний и инвесторов на фондовом рынке находятся в значительном противоречии. Однако в части облигаций субсидирование купонных выплат действительно может стать интересной практикой.

Таким образом, необходимые для инвестиций средства поступают напрямую в компании, минуя банковский сектор. Важно отметить, что именно кредитные организации являются основными выгодоприобретателями текущей ситуации, ведь часть процентов по льготным кредитам, всё равно покрывает государство. Это существенно снижает коэффициент риска и позволяет организациям увеличивать финансовые результаты, а также минимизировать суммы, выводимые в резервы.

Льготное финансирование через облигации даст возможность перенаправить денежные потоки, избегая банковского сектора. Именно в банковской системе происходит активная прокрутка средств, создающая дополнительное инфляционное давление. Кроме того, подобное целевое субсидирование повысит эффективность инвестиций в экономику.

Однако возникают два ключевых вопроса. Первый заключается в том, кто будет являться оператором этих программ. Ведь бюджет — это лишь набор денег на счетах, а не целая структура. Потенциальными операторами могут стать такие организации, как ВЭБ.РФ или специализированные институты развития, такие как ФРП, корпорация МСП, РСХБ и им подобные.

Второй, более сложный вопрос касается наличия достаточного спроса на рынке облигаций для удовлетворения дополнительного предложения на триллионы рублей. Если такие облигации с субсидируемым купоном будут приобретаться банковскими учреждениями, то ситуация не изменится. Следовательно, необходимо, чтобы основными покупателями стали институциональные (не банковские) и розничные инвесторы. Для этого потребуется комплекс мер, начиная от обнуления налога на доходы физических лиц (как с ОФЗ) и заканчивая повышением страхового покрытия для держателей облигаций. В отличие от банковских депозитов, риски по облигациям намного выше.

Таким образом, предложение Центробанка выглядит концептуально разумно, но для его успешной реализации необходимо проработать множество деталей. К сожалению, процесс такой проработки зачастую затягивается из-за отсутствия согласованности между профильными ведомствами.

#новости #политика #субсидии #банки #центробанк #ключевая ставка #набиуллина #банк россии #экономика в россии #правительство россии
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