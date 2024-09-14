На Дальневосточной магистрали был установлен рекорд по грузоперевозкам: максимальный объем суточной погрузки контейнеров достиг 2348 ДФЭ.

12 сентября 2023 года на Дальневосточной магистрали произошел настоящий прорыв в сфере грузоперевозок — максимальный объем суточной погрузки контейнеров в полувагоны достиг 2348 ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов)! Состав, состоящий из 17 поездов, отправил в Москву и Московскую область 1174 полувагона с контейнерами, что в среднем составляет около 69 вагонов на каждый поезд.

Этого успеха удалось достичь благодаря значительному вкладу таких станций, как Находка-Восточная, Угловая, Уссурийск, Владивосток, Артём-Приморский и Мыс Астафьева. Эти ключевые узлы транспортной инфраструктуры укрепляют свою репутацию не только как отправные точки, но и как заметные игроки на рынке контейнерных перевозок. В портах Дальнего Востока ежедневно после выгрузки угля освобождается более 2500 полувагонов, которые теперь вновь используются для перевозок контейнеров. Ранее, в прошлом году, этот процесс был приостановлен, и полувагоны отправлялись порожняком. Теперь же, благодаря новому подходу к логистике, железные дороги вновь становятся важным звеном в цепочке поставок, обеспечивая более эффективную работу.

Для того чтобы стимулировать использование этой доходной технологии, введена щедрая скидка в 20,7%. Это создает возможности для всех участников рынка, позволяя им совместно справляться с возросшими объемами контейнерного импорта.

С января по август 2024 года с Дальнего Востока было отправлено впечатляющее количество — 229,8 тыс. ДФЭ, что составляет более 114 тыс. полувагонов. Этот результат демонстрирует рост в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



