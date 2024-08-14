«ДОРИНФО»: в поселке Серышево Амурской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» строят путепровод через Транссибирскую ж/д магистраль.

Это сооружение, по заявлениям местного Министерства транспорта, является одним из самых значимых для региона среди нынешних строящихся объектов. Реализации этой инициативы, по словам главы ведомства Александра Зеленина, ожидали долгие годы. Однако только весной 2023 года, благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», удалось, наконец, приступить к работам на участке.

Речь идет о 90-метровом путепроводе на четырех железобетонных опорах, который станет частью 3-километрового автомобильного перехода через пути Транссибирской железнодорожной магистрали в районе поселка Серышево Амурской области. Специалисты компании «Бамтоннельстрой-Мост» приступили к надвижке пролетного строения шириной 10 метров. Конструкция собирается из восьми блоков, каждый из которых включает в себя четыре элемента. Для монтажа этого огромного строения использовали толкающие гидравлические домкраты.

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Завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию намечены на лето следующего года. Работы ведутся с небольшим опережением графика, поэтому не исключено, что завершение проекта произойдет чуть раньше запланированного срока. Стоимость данного проекта составляет порядка 3 миллиардов рублей, средства выделены из федерального бюджета. В роли подрядчика выступает АО «Бамтоннельстрой-Мост», контракт с которым был заключён в апреле прошлого года. Непосредственно возведение путепровода началось в феврале 2024 года — тогда пробурили первую из сорока скважин. Работы по формированию свайного фундамента опор завершили к середине апреля, а к концу мая на место строительства доставили 300 тонн металлоконструкций. Собирать пролетное строение начали в начале июля и примерно через месяц приступили к его надвижке.