В 2026 году в районе подмосковного города Раменское планируется запуск нового производственного комплекса, который будет специализироваться на выпуске кормов для домашних питомцев.

Инвестор намерен создать передовое предприятие, продукция которого позволит удовлетворить текущие потребности внутреннего рынка России. На начальном этапе завод будет обладать годовой проектной мощностью в 12 тысяч тонн корма, с дальнейшими планами увеличения объемов выпуска в два раза. Организаторы ожидают, что цеха комплекса начнут функционировать и достигнут запланированных показателей производства в 2026 году. Более того, открытие нового предприятия приведет к созданию 50 новых рабочих мест.

Строительством комплекса займётся компания «Рускон». Административную поддержку проекту оказывает руководство Московской области. Общие инвестиции в этот проект составляют около 780 миллионов рублей.

«Рускон» — это российская компания, специализирующаяся на производстве длительно хранящейся готовой еды в специальной упаковке. Компания активно развивается, вкладывая ресурсы и технологии в свой рост. С открытием нового завода по выпуску кормов компания не только расширит ассортимент своей продукции, но и внесет значительный вклад в программу российского импортозамещения.

С 2022 года сегмент отечественного производства качественных кормов для домашних животных претерпел значительные изменения. Отрасель столкнулась с санкционным давлением и логистическими проблемами. Сегодня особенно важно не только наладить выпуск под собственными торговыми марками, но и обеспечить значительные объемы производства, чтобы удовлетворить существующую потребность в корме для домашних питомцев.

Компания «Рускон», принимающая активное участие в программе импортозамещения, получила земельный участок по программе «Земля за один рубль». Эта особая мера поддержки в Подмосковье предусматривает аренду участков за символическую плату всего один рубль в месяц с условием, что здесь будет развиваться отечественное производство.

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Для участия в такой программе предприниматели должны выполнить ряд условий:

— зарегистрироваться в Московской области,

— выбрать вид деятельности из утвержденного перечня,

— не иметь налоговых задолженностей и налоговых рисков,

— предоставить администрации бизнес-план и дорожную карту производства.

Через три года успешной работы предпринимателю будет предложено выкупить земельный участок за 15 % его кадастровой стоимости.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о всесторонней поддержке компаний, запускающих бизнес на территории региона. В перечень мер поддержки входят льготные условия, компенсации от областного правительства и финансирование из Фонда развития промышленности.

Строительство нового предприятия по выпуску кормов для домашних питомцев станет важным шагом к преодолению дефицита доступного и качественного корма в стране. Благодаря замкнутому циклу производства компания сможет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивать питомцев здоровым питанием.