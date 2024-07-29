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gotreksson
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
Новый мост, длиной 260 метров и шириной 13,5 метров, свяжет Краснопартизанский и Пугачевский районы, решая проблему передвижения, ранее ограниченного насыпной плотиной. Проект, с общей стоимостью контракта 1,29 миллиарда рублей, выполняет «Поволжская мостостроительная компания».

Жители Заволжья долго ждали появления этого моста, и наконец, благодаря поддержке федеральных властей, в Саратовской области на трассе Горный – Березово стартовало строительство перехода через реку Большой Иргиз.Все работы предполагается завершить уже осенью этого года, и автомобилисты смогут без препятствий пользоваться новой круглогодичной дорогой, которая свяжет Краснопартизанский и Пугачевский районы.

Конструкция моста, ширина которого составляет 13,5 метров, строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком выступает «Поволжская мостостроительная компания», которая стала победителем соответствующего тендера в прошлом году. Общая стоимость контракта составляет 1,29 миллиарда рублей.

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Ранее в этом районе автомобильный транспорт преодолевал реку по насыпной плотине, однако её периодическое размыванию заставляло водителей искать объездные маршруты через Ершов или Балоково, что приводило к значительным потерям во времени и расстоянии. Новый мост, длиной 260 метров (включая подходы — 630 метров), призван решить эту проблему и значительно облегчить жизнь местных жителей. Сооружение включает в себя шесть опор и пять пролетов. Монтаж металлоконструкций завершили в июне 2024 года. На строительной площадке в настоящее время трудится около 70 работников и задействовано не менее 30 единиц техники.

Проект мостового перехода был одобрен соответствующими органами в 2020 году, и его возведение планировалось на три года. Однако фактический старт работ состоялся только в мае 2023 года. Тем не менее подрядчик проявил высокую эффективность, и строительство ведется с опережением графика.

В июне 2023 года сообщалось, что на завершение строительства моста потребуется несколько лет, но уже в феврале следующего года проект достиг экватора. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет почти 70%. Открытие движения запланировано на сентябрь, а официальная сдача дороги в эксплуатацию ожидается в ноябре.

Строительство моста через реку Большой Иргиз — это значимое событие, которое окажет комплексное воздействие на жизнь сообществ Заволжья и станет важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры в Саратовской области. Жители региона с нетерпением ждут открытия новой дороги, которая сможет изменить их повседневную жизнь и открыть новые горизонты для развития.

#балоково #безопасные и качественные дороги #большой иргиз #ершов #краснопартизанский район #поволжская мостостроительная компания #пугачевский район
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