Первый заместитель главы Минпромторга выразил свое несогласие с главой Центробанка относительно перегрева экономики. Он подчеркнул, что на самом деле присутствует высокий спрос на промышленную продукцию из-за санкций, и что существующий рост производства соответствует реальному спросу.

Первый заместитель главы Министерства промышленности и торговли, Василий Осьмаков, выразил свое несогласие с главой Центробанка, Эльвирой Набиуллиной, отметив, что экономика не испытывает перегрева:

"Перегревом является искусственно созданный спрос, который поощряется кредитами. В России мы наблюдаем объективно высокий спрос на промышленную продукцию из-за санкций. Текущий рост - не иллюзорный, а реальное увеличение производства, отвечающее реальному спросу нашей экономики", — заявил Осьмаков.

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Эти слова имеют много общего с действительностью. Перегрев — это когда спрос остается высоким, а выпуск товаров и услуг не удовлетворяет этот спрос. Обычно за этим стоит мягкая денежно-кредитная политика, которая приводит к росту инфляции и увеличению ключевой процентной ставки для стабилизации ситуации. Однако в нашем случае рост производства коррелирует с растущим спросом. Проблемой в данном контексте является скорее нехватка производства для удовлетворения спроса, что в конечном итоге приводит к инфляции. Таким образом, строгие действия по снижению спроса через жесткую денежно-кредитную политику нецелесообразны, поскольку это может привести к замедлению роста производства.

В Минпромторге хорошо осознают данную ситуацию. Они также признают, что России нужна полноценная новая индустриализация:

"Частью этой индустриализации станут долгосрочные проекты сроком от 10 до 20 лет, которые могут быть невыгодны для бизнеса, но важны для технологического суверенитета страны. Мы говорим о создании целых отраслей, таких как радиоэлектроника, химическая промышленность, производство станков и беспилотных систем. Когда мы говорим о создании полноценных отраслей, мы имеем в виду их способность к самостоятельному развитию и постоянной эволюции", — отметил Осьмаков.

Это абсолютно правильное направление. Как будто бы философия промышленности, которая находится в зачаточной стадии у Антона Алиханова в Минпромторге, начинает активно развиваться. Реальный сектор больше не рассматривается как простая совокупность отдельных отраслей или предприятий, а скорее как система, цель которой — создание самодостаточных и развивающихся отраслей с учетом всего жизненного цикла, начиная от подготовки кадров и заканчивая реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Осьмаков также упомянул сравнение с Южной Кореей и Японией, называемых "чеболи" и "дзайбацу" соответственно. Он подметил:

"Почему мы говорим о движении в сторону "чеболизации"? Когда рынок был глобальным и кредиты были доступны, промышленность работала как отдельное звено. Однако серьезные санкции вынудили нас обратить внимание на необходимость финансовых партнеров и организации сбыта через торговые компании. Сегодня критически важна синергия между финансовым, торговым и промышленным капиталом, формирующая "чеболизацию" не по принципу, а по внешнему облику. И этот тренд будет только усиливаться".

Данный анализ носит спорный характер. На данный момент в России практически отсутствует промышленный капитал, за исключением некоторых отраслей высоких технологий. Промышленные компании, работающие в высокотехнологичных областях, практически отсутствуют. И торгового капитала у нас практически нет. Проблемы в торговле всегда существовали в России. В отличие от стран Запада, Россия так и не смогла создать мощные торговые компании, а торговый флот был невелик.

Финансовый капитал в основном космополитичен. Промышленный капитал, если и есть, то сконцентрирован в низкомаржинальных отраслях. И торгового капитала практически нет.

Единственной возможной моделью здесь является государственный финансовый капитал, государственный торговый капитал с параллельным развитием частного промышленного капитала, особенно в сфере высоких технологий. Именно таким путем можно обеспечить синергию государственной и частной инициативы, где последняя зависит от первой.

В заключение стоит отметить интересную инициативу Василия Осьмакова - "РобоСПИК", которая должна начать действовать с 2025 года. Этот специальный инвестиционный контракт связан с уровнем роботизации и автоматизации производства. Предприятие, выполняющее свои обязательства по контракту, имеет право на получение 50% суммы, затраченной на достижение поставленных целей. Учитывая цель Президента России по включению страны в ТОП-25 по уровню роботизации производства к 2030 году, инициатива "РобоСПИК" действительно имеет высокую актуальность и важность.