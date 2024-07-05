Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Минпромторг не согласился с ЦБ, никакого перегрева экономики нет
Первый заместитель главы Минпромторга выразил свое несогласие с главой Центробанка относительно перегрева экономики. Он подчеркнул, что на самом деле присутствует высокий спрос на промышленную продукцию из-за санкций, и что существующий рост производства соответствует реальному спросу.

Первый заместитель главы Министерства промышленности и торговли, Василий Осьмаков, выразил свое несогласие с главой Центробанка, Эльвирой Набиуллиной, отметив, что экономика не испытывает перегрева:

"Перегревом является искусственно созданный спрос, который поощряется кредитами. В России мы наблюдаем объективно высокий спрос на промышленную продукцию из-за санкций. Текущий рост - не иллюзорный, а реальное увеличение производства, отвечающее реальному спросу нашей экономики", — заявил Осьмаков. 

реклама


Эти слова имеют много общего с действительностью. Перегрев — это когда спрос остается высоким, а выпуск товаров и услуг не удовлетворяет этот спрос. Обычно за этим стоит мягкая денежно-кредитная политика, которая приводит к росту инфляции и увеличению ключевой процентной ставки для стабилизации ситуации. Однако в нашем случае рост производства коррелирует с растущим спросом. Проблемой в данном контексте является скорее нехватка производства для удовлетворения спроса, что в конечном итоге приводит к инфляции. Таким образом, строгие действия по снижению спроса через жесткую денежно-кредитную политику нецелесообразны, поскольку это может привести к замедлению роста производства.

В Минпромторге хорошо осознают данную ситуацию. Они также признают, что России нужна полноценная новая индустриализация:

"Частью этой индустриализации станут долгосрочные проекты сроком от 10 до 20 лет, которые могут быть невыгодны для бизнеса, но важны для технологического суверенитета страны. Мы говорим о создании целых отраслей, таких как радиоэлектроника, химическая промышленность, производство станков и беспилотных систем. Когда мы говорим о создании полноценных отраслей, мы имеем в виду их способность к самостоятельному развитию и постоянной эволюции", — отметил Осьмаков.

Это абсолютно правильное направление. Как будто бы философия промышленности, которая находится в зачаточной стадии у Антона Алиханова в Минпромторге, начинает активно развиваться. Реальный сектор больше не рассматривается как простая совокупность отдельных отраслей или предприятий, а скорее как система, цель которой — создание самодостаточных и развивающихся отраслей с учетом всего жизненного цикла, начиная от подготовки кадров и заканчивая реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Осьмаков также упомянул сравнение с Южной Кореей и Японией, называемых "чеболи" и "дзайбацу" соответственно. Он подметил:

"Почему мы говорим о движении в сторону "чеболизации"? Когда рынок был глобальным и кредиты были доступны, промышленность работала как отдельное звено. Однако серьезные санкции вынудили нас обратить внимание на необходимость финансовых партнеров и организации сбыта через торговые компании. Сегодня критически важна синергия между финансовым, торговым и промышленным капиталом, формирующая "чеболизацию" не по принципу, а по внешнему облику. И этот тренд будет только усиливаться".

Данный анализ носит спорный характер. На данный момент в России практически отсутствует промышленный капитал, за исключением некоторых отраслей высоких технологий. Промышленные компании, работающие в высокотехнологичных областях, практически отсутствуют. И торгового капитала у нас практически нет. Проблемы в торговле всегда существовали в России. В отличие от стран Запада, Россия так и не смогла создать мощные торговые компании, а торговый флот был невелик.

Финансовый капитал в основном космополитичен. Промышленный капитал, если и есть, то сконцентрирован в низкомаржинальных отраслях. И торгового капитала практически нет.

Единственной возможной моделью здесь является государственный финансовый капитал, государственный торговый капитал с параллельным развитием частного промышленного капитала, особенно в сфере высоких технологий. Именно таким путем можно обеспечить синергию государственной и частной инициативы, где последняя зависит от первой.

В заключение стоит отметить интересную инициативу Василия Осьмакова - "РобоСПИК", которая должна начать действовать с 2025 года. Этот специальный инвестиционный контракт связан с уровнем роботизации и автоматизации производства. Предприятие, выполняющее свои обязательства по контракту, имеет право на получение 50% суммы, затраченной на достижение поставленных целей. Учитывая цель Президента России по включению страны в ТОП-25 по уровню роботизации производства к 2030 году, инициатива "РобоСПИК" действительно имеет высокую актуальность и важность.

#новости #финансы #экономика #промышленность #инвестиции #центробанк #минпромторг #набиуллина #василий осьмаков #перегрев экономики
+
Написать комментарий (0)
Япония планирует построить 500-километровый конвейер, призванный решить логистический кризис
Путин выступил с заявлением на саммите ШОС о двухконтурной модели управления Евразией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
5
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
1
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
3
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
1
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
1
Huawei подтвердила отказ от производства автомобилей
+
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
1
Xiaomi 14T и 14T Pro прошли сертификацию NBTC
+
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
+
Обновлённая версия популярного Geely Emgrand красуется на первых реальных фото — также объявлена дата начала продаж
+

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
29
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
11
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
203
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
41
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
7
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
2
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+

Сейчас обсуждают

Alex Z
04:41
это наши реалии. сходи под себя и жди фаб не брат.
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
Такой то
04:40
есть и либерасты и прочая никчёмная шушера
В Киеве появится чиновник НАТО, который будет отвечать за поставки с Запада
Евгений Шрайнер
04:00
Только вот в 2020 году пошел замес на границе Китая и Индии. И как бы вопрос не решен
Путин выступил с заявлением на саммите ШОС о двухконтурной модели управления Евразией
Game tester
03:57
Лет 10 назад
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Game tester
03:57
Чтобы купить 7600 это понимала должна быть в голове, а не кусок зелёных соплей ))
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Game tester
03:56
7600 упала в цене и в нор. Местах стоит как вшивая 4060. И кстати в каком месте сапфир пульс 7600-8гб шумная и горячая? Пруфы будут?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Евгений Шрайнер
03:56
Как всегда вопрос в возможности масштабировании для массового производства. А то таких прорывных много в разных сферах, когда в лаборатории могут создать образец. А оказывается не рентабельно если пыт...
Южнокорейские ученые разработали способ «выращивания» транзисторов размером менее 1 нанометра
Game tester
03:50
Игры тащит, дешевле чем конкурент по мощности
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Вася Непрозный
03:38
Это твои мечты что ли ? Один самолёт вы уничтожили и ты размечтался. До этого ваши самолёты пачками уничтожили в глубоком тылу и даже не ракетами а дронами а в 2022 году вы вообще дохера истребителей ...
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
salexa
03:33
гут, статья как раз по теме
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем