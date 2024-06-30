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gotreksson
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
ИНТЕРФАКС : стоимость строительства автодороги между курортами "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Красная Поляна" в Краснодарском крае может составить 173,9 млрд рублей.

Создание этой дороги обсуждается еще со времен золотого века Советского Союза, когда масштабные амбиции строительства пронизывали национальное сознание. Пролегая сквозь грозные Кавказские вершины, ей предстоит преодолеть ряд грандиозных инженерных препятствий. Технические вызовы и огромные финансовые затраты продолжают оставаться важнейшими факторами, мешающими воплощению этой трассы в жизнь. На протяжении десятилетий было предложено несколько вариантов соединения курортов Краснодарского края и Северного Кавказа. Сегодня этот масштабный проект уже известен как «Архыз – Красная Поляна», двухполосная дорога протяженностью 111 км. Три года назад инвесторы оценили стоимость этой инициативы приблизительно в 90 миллиардов рублей, хотя имелись и другие цифры в обращении. Тем не менее, на пороге 2023 года Минтранс РФ заявил о необходимости выделения 200 миллиардов рублей на осуществление этого грандиозного проекта.

В прошлом году осенью Максим Лыков, директор транспортно-логистической компании «Инструмент Логистик», делится с изданием «Строительный мир» своими мыслями, отмечал, что подобные дороги еще не возводились в стране. По его мнению, проект представляет собой уникальное техническое испытание из-за сложного рельефа местности. Он уточняет, что на строительство объединенной автомобильно-железнодорожной дороги Адлер – Красная Поляна (протяженностью 48 км) в прошлом десятилетии было затрачено 285 миллиардов рублей. В то время как изначально (в 2006 году) предполагалось не более 91 миллиарда рублей.

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По прогнозам Лыкова, стоимость будущего строительства может достичь 10 миллиардов долларов. Он также акцентировал внимание на многократном экономическом эффекте для регионов, который составит несколько триллионов рублей. Эксперт отмечал стратегическое значение данной дороги, поскольку она значительно улучшит транспортное сообщение между Южным и Северо-Кавказским федеральными округами. В июне же 2024 года появились новые инсайды. Специалисты компании «Автодор» предложили вариант продления трассы от Красной Поляны до поселка Дамхурц, откуда уже имеется дорога к Архызу протяженностью около 48 км. Таким образом, предстоит построить с нуля почти 50 км. При этом около трети маршрута (14,3 км) будет проходить сквозь тоннели — запланировано строительство трех таких сооружений. Согласно этому варианту, стоимость реализации проекта оценивается примерно в 174 миллиарда рублей.

Это предложение, как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информацию от "Автодора", отправлено на рассмотрение в соответствующее ведомство. Инициаторы кампании не исключают возможности начать реализацию проекта до завершения текущего десятилетия в случае его одобрения.

#новости #дороги #адлер #дороги и мосты #тоннели #архыз #северный кавказ #«архыз – красная поляна» #дамхурц #красная поляна
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