Агентство по отслеживанию судов Equasis сообщает, что в этом году уже восемь газовозов приобрела неизвестная дубайская компания. Четыре из них ледового класса, и они очень быстро получили разрешение ходить по Северному морскому пути.

Примерно два года назад в России начал формироваться параллельный флот нефтяных танкеров, в предвкушении, возможно, самых серьезных и потенциально опасных ограничений со стороны Запада в отношении экспорта нефти. Это касалось не только запрета на импорт нашей нефти и нефтепродуктов в страны Европы, но и запрета на фрахт и страхование танкеров, что в основном осуществляют западные компании. Буквально за 6-9 месяцев Россия создала теневой флот нефтяных танкеров и организовала страхование их перевозок. Значительная заслуга в этом принадлежит вице-премьеру Александру Новаку и нефтяным компаниям. Таким образом, подобные ограничения не только не повредили энергетическому экспорту, который по-прежнему приносит значительную долю внешних доходов, но и принесли дополнительную выгоду, так как доходы от фрахта и страхования теперь остаются в нашей финансовой системе. Главная проблема заключается в адекватной оценке стоимости уральской нефти, решение зависищее не от Запада, а от наших министерств финансов и экономики, которые до сих пор не разработали соответствующий механизм. Из-за этого бюджет теряет до 1 трлн доходов ежегодно.

Если с нефтяной отраслью все более-менее в порядке, то у сектора СПГ возникают определенные сложности. Проблема не в оборудовании для заводов по сжижению природного газа. Соответствующие технологии недавно появились в России, и мы даже можем строить крупнотоннажные линии сжижения теперь. Проблема кроется в СПГ-танкерах, которых на рынке немного, особенно тех, что способны работать в арктических условиях, что необходимо для транспортировки СПГ из нашей Арктики. В мире около 7500 нефтяных танкеров, в то время как СПГ-танкеров (всех типов) в 10 раз меньше.

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Отсутствие танкеров задерживает практическое введение крупнейшего завода "Арктик СПГ-2". Первая линия уже полностью готова, но пока работает в тестовом режиме. К концу года планируется запустить вторую линию завода. Однако проблема в том, что танкеры застряли в Южной Корее. Верфь "Звезда" должна передать несколько судов к 2025 году, но их количество недостаточно.

Впрочем, проблему можно решить. Создание параллельного флота СПГ-танкеров — сложная, но выполнимая задача, над которой активно работают. Так, с начала года, "малоизвестная компания из Дубая" приобрела восемь газовозов, включая четыре ледового класса. Пока они не начали использоваться на Северном морском пути, но пока весь флот не сформирован, это не критично. Более того, наиболее оптимальным вариантом является перегрузка СПГ с ледового класса на обычные танкеры. Это можно делать "с судна на судно", однако это более сложный процесс. Для упрощения используются специальные перегрузочные пункты, которые сейчас строятся в Мурманской области и на Камчатке. Третью линию завода "Арктик СПГ-2" также планируют разместить в Мурманской области. Таким образом, для работы здесь танкеры ледового класса уже не потребуются.

Проблема с танкерами будет решена. Опыт прошлых лет показал, что серьезное ограничение России и экономики не представляется возможным. Российская экономика слишком мощная по мировым меркам, чтобы быть выведенной из игры. И теперь даже сектор СПГ обретет полный технологический суверенитет.