Машина обладает хребтовой рамой и независимой подвеской, предлагается с различными вариантами кабины и оснащена передовыми электронными системами помощи водителю. Грузовики оснащены современными двигателями Paccar серии MX11 и MX13, автоматическими коробками передач ZF Tra Xon и понижающими коробками Tatra. Серийное производство новых грузовиков начнется уже этим летом.

Интересно, сколько еще в России осталось людей, когда-либо слышавших о чешских грузовиках Tatra. Предполагаю, что среди молодого поколения постсоветской эпохи таких немного. Но все, кто помнит времена СССР, знает, что самосвалы Tatra были для нас такими же обыденными на дорогах, как и любые советские грузовики. В прошлые годы чехи ежегодно поставляли в Советский Союз от 4000 до 5000 машин — примерно треть годового объема производства завода в Копрживнице. В постсоветский период наибольший объем поставок Tatra пришелся на 2000-е годы, когда количество достигало 600-700 машин ежегодно. Сегодня грузовики этой марки стали настоящей редкостью. Например, в 2022 году было зарегистрировано всего 30 машин, а в 2023 году — всего 8.

В 2007 году компания Tatra представила первое поколение грузовиков Tatra Phoenix, которые сразу привлекли внимание автолюбителей и профессионалов транспортной отрасли своим дизайном и техническими характеристиками. Их высокая надежность, дизайн и передовые технологии сделали эти грузовики популярными не только среди водителей, но и управляющих транспортными компаниями по всему миру.

реклама





И вот на заводе Tatra прошла презентация следующего поколения грузовиков Tatra Phoenix. Согласно производителю, разработка новых грузовиков началась в 2022 году. Как в старые добрые времена, инженеры Tatra остались верны своему уникальному стилю. Машина по-прежнему обладает хребтовой рамой и независимой подвеской ведущих колес на качающихся полуосях. Поклонники Tatra отмечают, что хребтовая рама обеспечивает значительно большую жесткость кручению и изгибу по сравнению с автотранспортом классической конструкции (с удлиненной рамой), а полая трубчатая рама защищает внутренние элементы трансмиссии. Независимая подвеска в виде качающихся полуосей с приводом на все колеса обеспечивает отличную проходимость автомобиля на неровной местности, а также плавное движение и высокую скорость на дорогах плохого качества.

Машина получила кабину DAF XDC, в которой сочетаются стандарты безопасности, долговечности, комфорта, эргономики, обзорности и аэродинамики. Кабина будет предоставлена в различных вариантах: короткой, удлиненной(со спальником) и высокой с двумя спальными местами.





Грузовики нового поколения оборудованы современными электронными системами помощи водителю, включая автоматическую систему управления стеклоочистителями, автоматическую систему освещения, систему обнаружения препятствий и систему компьютерного зрения. Особенно стоит выделить систему цифровых камер, заменяющую традиционные зеркала заднего вида, с изображениями, передаваемыми на дисплеи в кабине. Также присутствуют система предупреждения о выезде с полосы и система контроля давления в шинах, обеспечивающая мониторинг давления и температуры на всех колесах.

Новое поколение Tatra Phoenix получило современные двигатели Paccar MX11 и MX13. Мощность двигателей варьируется от 300 до 390 кВт. Устанавливаются АКПП ZF Tra Xon, но также доступны АКПП Alison. Важным элементом являются понижающие коробки Tatra, обеспечивающие эффективный привод. Новые грузовики Tatra Phoenix поставляются исключительно с автоматической коробкой передач. Шасси предлагаются в различных конфигурациях 4x4, 6x6, 8x8 и 8x6, а также 4-осная версия 1+3. Многоосные версии с дополнительными управляемыми и приводными осями будут доступны по желанию клиентов. Серийное производство новой модели начнется уже этим летом.