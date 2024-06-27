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gotreksson
На Дальнем Востоке открыли самую длинную в России аптеку с роботом-аптекарем
В июне 2024 года во Владивостоке открылась уникальная аптека — самая длинная в России и первая на Дальнем Востоке, полностью автоматизированная. Она предлагает современные технологии и лабораторию для разработки лекарств, а также уникальную систему сортировки и хранения лекарств с помощью робота-аптекаря.

В июне 2024 года во Владивостоке открылась уникальная аптека — самая длинная в России (16 метров) и первая на Дальнем Востоке, полностью автоматизированная по сортировке, хранению и выдаче лекарств с помощью инновационной системы. Этот проект был реализован на базе Тихоокеанского Медицинского Университета, где студенты, ординаторы и преподаватели смогут заниматься не только обучением, но и научной деятельностью, проходить практику, проводить исследования и даже разрабатывать собственные лекарственные формы (таблетки, капсулы, порошки) благодаря современному оборудованию с использованием заводской технологии производства.

Робот-аптекарь, о котором идет речь, представляет собой компактную систему хранения высотой 3 метра и длиной почти 16 метров. Специальные коды используются для распознавания лекарств на упаковках. Программирование системы исключает продажу лекарств с истекающим сроком годности, а робот регулярно сортирует товар в соответствии с потребностями. Например, в период увеличения заболеваний ОРВИ, когда растет спрос на определенные медикаменты, он автоматически перераспределяет их к зоне выдачи.

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Создание учебно-производственной аптеки стало возможным благодаря государственной программе "Приоритет-2030", которая нацелена на создание более ста передовых современных университетов к началу следующего десятилетия — центров научно-технологического и социально-экономического развития России. В настоящее время в программе участвуют около 140 вузов из 56 регионов.

Новая аптека во Владивостоке, превосходящая по длине на 3 метра предыдущего рекордсмена в Академгородке Новосибирска, открыта для посещения с 2017 года. В феврале 2024 года аналогичный проект был реализован и в Москве - "умная" аптека будущего на базе ГКБ №67 имени Ворохобова.

Новые технологии позволяют существенно улучшить качество и скорость обслуживания клиентов. Фармацевт по-прежнему отпускает рецептурные препараты, но самое механическое выполнение работы берет на себя машина, что позволяет специалисту больше времени уделять консультации пациентов. Владивостокская аптека не только отличается своими размерами и лабораторией, но также предлагает фитобар (хотя он будет запущен позже), где можно приобрести напитки, приготовленные из местных лекарственных растений. Кроме того, аптека, ставшая центром нового фармацевтического кластера ТГМУ, будет осуществлять индивидуальные рецептурные заказы, то есть производить лекарства по рецепту для конкретного пациента.

#новости #технологии #рекорд #автоматизация #роботизация #владивосток #фармацевтика #аптека #тгму #фитобар
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