Российские компании сталкиваются с дефицитом квалифицированных рабочих из-за множества факторов, включая отток мигрантов, рост самозанятости и низкую привлекательность рабочих профессий для молодежи. Уровень заработной платы у специалистов значительно вырос, что создает проблемы для бизнеса. Если проблема не будет решена, она может негативно сказаться на экономике страны.

В России складывается непростая ситуация, которая вызывает всё больше тревоги в деловом сообществе страны. Одна из компаний в Самаре столкнулась с проблемой: несмотря на предложение высокой заработной платы, она испытывает трудности с заполнением открытых вакансий.

В современной России происходят удивительные процессы, которые ещё недавно казались невозможными. Внезапно огромное количество менеджеров и юристов оказались за пределами российской экономики, а специалисты в области техники просто исчезли. Отток мигрантов из страны привел к резкому увеличению заработных плат местных жителей. Ранее специалисты, получавшие около 75-85 тыс. рублей, сегодня зарабатывают 160-240 тыс, а порой даже больше. За последний год количество доступных вакансий увеличилось на 43-45%, в то время как число резюме возросло всего на 12%. Руководители компаний отмечают, что раньше кандидаты соревновались за рабочие места, а сейчас им приходится принимать почти любого, кто готов работать. Эксперты определяют происходящее на рынке как настоящую революцию.

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Эксперт по вопросам права Алексей Петропольский высказал свою точку зрения следующим образом: «На рынке действительно наблюдается дефицит рабочих. Найти среди мужчин от 25 лет тех, кто согласен работать плотником, крановщиком или разнорабочим за сумму менее 150 тыс. рублей в месяц, просто невозможно. Я работаю в гостиничном бизнесе уже почти 10 лет, у нас работают мигранты. Они занимаются уборкой, глажкой, стиркой, готовкой. Раньше за подобные работы платили от 50 тыс. рублей в месяц, а сегодня сумма стартует от 90 тыс. рублей. И это в основном женщины. А вот найти мужчин, способных что-то делать, строить, практически невозможно. Они уходят либо работать в такси, либо на доставку».

По мнению специалиста, такая ситуация возникла из-за отъезда молодых людей за границу, принятия ими военной службы, а также демографических проблем, с которыми сталкивается Россия в наше время.

Эксперт Сергей Песков указал, что рост числа самозанятых лиц (более 11 миллионов человек) является одним из факторов, влияющих на изменения на рынке труда. Самозанятость, в отличие от традиционного трудоустройства, не обременяется работодателями расходами на социальные льготы, что выгодно для компаний, но не выгодно для самозанятых с точки зрения социальной защиты.

Член совета Государственной Думы по молодёжной политике Гарри Мурадян считает, что нехватка квалифицированных кадров вынуждает предприятия бороться за талантливых работников и существенно увеличивать уровень заработной платы.

«Крупные компании увеличивают зарплаты, чего не могут позволить себе среднестатистические предприятия, наиболее страдающие от нехватки сотрудников. Если раньше зарплата столяра составляла 65-78 тыс. рублей, то сейчас она достигает 135-145 тыс. (при средней зарплате в стране 72 тыс. рублей). В Самаре ищется специалист по шлифовке металла. Базовая заработная плата такого специалиста составляет 125 тыс. рублей. Предприятие предлагает такому человеку 400 тыс. рублей. Но найти его никак не удается», — отмечает Гарри Мурадян.

Недостаток рабочей силы ощущается особенно остро. Особенно востребованы повара, помощники на кухне, курьеры, водители, сварщики, электрики, токари, операторы станков, портные, мебельщики и конструкторы.

По мнению экспертов, истинная проблема заключается в низкой привлекательности рабочих специальностей для молодежи. Современные выпускники школ стремятся к получению высшего образования с надеждой на будущее трудоустройство в офисе с высоким уровнем оплаты труда. В то же время, ручные профессии воспринимаются как менее престижные и недооцененные. Однако эксперты подчеркивают, что квалифицированные рабочие специалисты могут зарабатывать намного больше, чем среднее руководящее звено. Например, в некоторых регионах страны зарплаты токарей и фрезеровщиков достигают уровня 100–150 тыс. рублей.

Если государство в ближайшее время не примет меры к решению этой проблемы, хотя бы путём привлечения опытных специалистов из-за границы, то ситуация начнет оказывать влияние на экономику.