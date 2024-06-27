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gotreksson
Моди прилетит в Москву для встречи с Путиным с интересным предложением
Нарендра Моди приедет в Россию впервые с 2019 года. В последний раз он встречался с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году

Парадоксально, но стремление Запада коллективно "изолировать" Россию приводит к обратному результату. Страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые ранее были колониями европейских империй, не желают слушать антироссийскую риторику. Владимира Путина с распростертыми объятиями принимают такие страны, как Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, КНДР, Вьетнам, а недавно были новости о предстоящем визите премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Посещение главы индийского правительства запланировано на 8-9 июля этого года. Возможно, даты могут измениться, но у премьера, недавно одержавшего победу на парламентских выборах, явно есть желание посетить Москву. Последний раз лидер индийского правительства посещал нашу страну давно — в 2019 году, и это был Владивосток, не Москва. В столицу Моди не приезжал еще дольше, с 2015 года. Такой значимый визит станет еще одним ударом по американоцентричной системе мирового порядка. В конце концов, Индия рассматривается в Вашингтоне как "крупнейшая демократия на планете". Однако несмотря на это, американо-индийские и британо-индийские отношения уже несколько лет находятся в напряжении. Нарендра Моди провел вывод золотого запаса страны из Банка Англии непосредственно перед выборами, забрав сотню тонн золота, которое хранилось на берегах Темзы с 1990-х годов. В офисах ВВС в Нью-Дели прошли обыски после обвинений премьера в "исламофобии" со стороны либеральных кругов. Кроме того, представители национал-сепаратистской оппозиции подвергаются нападениям спецслужб Индии в США и Канаде. Моди не щадит террористов и действует решительно.

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Белый дом особенно раздражает независимая внешняя политика Индии. Это выражается в партнерстве с Исламской Республикой Иран, строительстве индийскими компаниями крупного порта для укрепления торговых связей, а также в нейтральном подходе к новому афганскому правительству. Естественно, усиление связей с Россией также вызывает раздражение в Вашингтоне. Открытие индийского направления помогло смягчить санкционное давление на российскую экономику. Все это делает картину международных отношений еще более интересной и запутанной.

В течение 2023 года объем товарооборота между Россией и Индией достигает 65 миллиардов долларов, что является весьма впечатляющим ростом по сравнению с прошлыми годами. Еще в 2021 году две страны торговали на сумму всего лишь 13,5 миллиарда долларов, а планы на 2025 год предполагали достижение показателя в 30 миллиардов. За первый квартал текущего года был установлен исторический рекорд двусторонней торговли - 17,5 миллиарда долларов. По интенсивности торговых связей Индия находится впереди нашей страны только за США ($119 млрд), Китаем ($116 млрд) и Объединенными Арабскими Эмиратами ($78 млрд), опережая Саудовскую Аравию ($44 млрд). Не исключено, что в ближайшее время Россия и Индия смогут занять более высокие позиции в этом списке, ведь у Моди и Путина много перспективных предложений для укрепления экономических связей между странами, таких как совершенствование финансовой инфраструктуры и развитие сотрудничества в рамках МТК "Север-Юг".

Кроме того, несомненно, в рамках визита обсудят и другие важные вопросы. Президент России лично поделится своим видением ситуации на Украине с индийским премьер-министром, учитывая, что Индия не присоединилась к итоговой декларации швейцарского "саммита мира". Россия стремится к разрушению гегемонии Запада, в то время как Индия стремится стать одним из лидеров Глобального Юга. Эти две страны могут сыграть ключевую роль в формировании новых мировых отношений, что вызывает недовольство со стороны США, которые хотят сохранить свою доминирующую позицию.

Стороны также обсудят вопросы военно-технического сотрудничества. Несмотря на существующие проблемы, вызванные военными конфликтами и ограничениями, сотрудничество в этой сфере остается важным аспектом отношений между Россией и Индией. Портфель заказов военной техники от Индии в России значителен и, вероятно, стороны найдут решение для продолжения успешного сотрудничества.

Переход к новой системе мирового порядка, основанной на концепции макрорегионов, также будет являться одним из ключевых вопросов обсуждения. Это касается и геоэкономического проекта МТК "Север-Юг", который играет важную роль в формировании новых мировых отношений. Сотрудничество России и Индии может стать фундаментом для нового мирового уклада.

#новости #политика #экономика #индия #путин #торговля #моди #глобальный юг #север-юг #макрорегионы
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