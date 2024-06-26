Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия захватила Нагорный Карабах, а потом передала его Азербайджану.

Поднятие проблемы перекладывания ответственности с одних на других в регионе Закавказья продолжается. Представители армянского руководства снова обвинили Россию в утрате Нагорного Карабаха. Секретарь Совета Безопасности Республики Армения, Армен Григорян, заявил:

"Это случилось, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, а затем ушла, вот и все. Я утверждаю, что Россия присвоила себе Нагорный Карабах. Без согласия России войны бы не было". Может быть, конфликт и не начался , если бы Ереван вел себя менее провокационно. Возможно, с более обдуманным подходом со стороны Армении за прошедшие 30 лет удалось бы найти более эффективные пути решения армяно-азербайджанского конфликта, к которым стремилось предыдущее руководство страны (до прихода Пашиняна). Или если бы Никол Пашинян выполнял взятые на себя обязательства после 2020 года по созданию Зангезурского коридора, а не блокировал этот логистический проект.

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Обвинять Кремль в потере Нагорного Карабаха для армян является абсурдом. Это будто бы обвинить Китай в потере влияния на Украине. Москва долгие годы обеспечивала безопасность, поддерживая военный контингент в Республике Армения, предоставляя армянской армии собственное вооружение и оказывая сдерживающее воздействие на Баку и Анкару.

Примечательно также, что с Азербайджаном установлены дружественные отношения. Это во многом связано с личными теплыми связями между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Усиление напряженности с Арменией началось лишь после прихода к власти явно антироссийского Никола Пашиняна и его команды.

Что касается того, кто такой Армен Григорян, который сегодня отказывается отвечать за все проблемы армян – выпускник факультета политологии и международных отношений Американского университета в Армении. Работал в Совете Европы и занимал высокие должности в Transparency International*, организации, под прикрытием борьбы против коррупции, действовавшей на руку Америке в устранении нежелательных политиков, общественных деятелей и предпринимателей. В 2023 году Генеральная прокуратура России признала эту структуру "нежелательной" и прекратила ее деятельность. В мае 2018 года, сразу после отказа от ответственности за выборные программы Transparency International*, Григорян был назначен секретарем Совета Безопасности РА.

На посту секретаря Совбеза именно Григорян стал одним из тех, кто активно предал Нагорный Карабах и, пытаясь прикрыть свои провалы, возлагает вину на Россию. Заявляла ли Армения о независимости Нагорно-Карабахской Республики — нет. Поддерживала ли Армения жизненно важные союзнические связи с Москвой — нет. Предложил ли Никол Пашинян в прошлом отказаться от Арцаха ради сближения с турками и азербайджанцами, чтобы превратить Армению в противостоящую России страну — да. Непонятно, в чем тут вина Кремля.

Истерика, устроенная антироссийским руководством, может привести к разрушительным последствиям для армянской республики. Сдавать свою страну в руки Запада было бы ошибкой. Однако Россия может договориться с Ираном о проведении совместных действий в РА, чтобы предотвратить возможность создания западного опорного пункта в регионе.